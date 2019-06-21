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Суд частично снял арест с имущества Дмитрия Ананьева

Арбитражный суд Москвы частично снял арест с имущества бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева, разрешив ему получать 80% его зарплаты, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента из зала суда. В то же время суд почти полностью отклонил заявление бизнесмена о снятии обеспечительных мер со средств на его счетах, принадлежащих ему участков, домов, автомобилей, самолетов на сумму свыше 282 млрд руб.

Активы бывших совладельцев санированного Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых на 283 млрд руб. были арестованы 30 мая. Обеспечительные меры были приняты по иску банка о взыскании убытков с лиц, ранее контролировавших кредитную организацию. Ответчиками в иске указаны 12 физических лиц, включая братьев Ананьевых, и нидерландская компания Promsvyaz Capital B. V., через которую те ранее контролировали банк.

Под арест попали, в частности, картины таких художников, как Исаак Бродский, Александр Дейнека, Александр Герасимов, Георгий Нисский. Полотна были в оперативном управлении Института русского реалистического искусства (ИРРИ). После этого музей объявил о закрытии на неопределенный срок. Позже в Промсвязьбанке заявили, что арестованные картины пропали из музея.

В банке указывали со ссылкой на показания сотрудников музея, что полотна были переданы «в пользу кипрской компании Diolelta Investments Limited, связанной с супругой Алексея Ананьева». В связи с этим в банке посчитали, что картины могли вывезти из ИРРИ в нарушение запрета суда. 19 июня пресс-служба музея сообщила, что Алексей Ананьев несколько лет назад перестал быть владельцем коллекции картин ИРРИ. В музее уточнили, что его здание также не принадлежит бизнесмену, а управляет музеем и его коллекцией коллектив менеджеров.