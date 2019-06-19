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В музее Ананьева заявили, что арестованные картины ему не принадлежат

Бывший совладелец Промсвязьбанка Алексей Ананьев несколько лет назад перестал быть владельцем коллекции картин Института русского реалистического искусства (ИРРИ), сообщается в официальном аккаунте музея в Facebook. ИРРИ отмечает, что его здание также не принадлежит бизнесмену, а управляет музеем и его коллекцией коллектив менеджеров.

Администрация музея оказала содействие судебным приставам, они получили доступ ко всем картинам, за исключением тех, которые участвуют во временных внешних проектах, уточняет ИРРИ. Коллектив музея надеется, что определение Арбитражного суда об аресте картин будет отменено, а ИРРИ возобновит работу.

Арбитражный суд Москвы 30 мая арестовал активы экс-совладельцев санированного Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых на 283 млрд руб. В частности, были арестованы картины таких авторов, как Исаак Бродский, Александр Дейнека, Александр Герасимов, Георгий Нисский. Полотна были в оперативном управлении ИРРИ. После этого музей объявил о закрытии на неопределенный срок.

19 июня в Промсвязьбанке заявили, что при работе судебных приставов выяснилась пропажа коллекции арестованных картин из музея. В банке указывали со ссылкой на показания сотрудников музея, что полотна были переданы «в пользу кипрской компании Diolelta Investments Limited, связанной с супругой Алексея Ананьева». В связи с этим в банке посчитали, что картины могли вывезти из ИРРИ в нарушение запрета суда.

Институт русского реалистического искусства был основан Ананьевым в 2011 г., основой экспозиции музея стала коллекция живописи, которую Ананьев начал собирать с 2000 г.

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