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Институт русского реалистического искусства Ананьева объявил о закрытии

Институт русского реалистического искусства (ИРРИ) бывшего совладельца санированного Промсвязьбанка Алексея Ананьева объявил о закрытии на неопределенный срок. Об этом сообщается на сайте музея.

«Музей закрыт на неопределенное время. Приносим извинения», – говорится в сообщении. Причины этого не называются. Представитель ИРРИ сказал телеканалу «Дождь», что не знает, когда музей возобновит работу. На вопрос, с чем связано закрытие, он ответил: «Просто мы закрыты».

В конце мая этого года Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество Алексея и Дмитрия Ананьевых в качестве обеспечительной меры по иску санированного Промсвязьбанка, владельцами которого они были. Под арест попали, в частности, картины, принадлежащие Алексею Ананьеву и находящиеся в оперативном управлении ИРРИ.

Администратор ИРРИ 2 июня сообщал журналу «Сноб», что музей не работает до 11 июня. На следующий день, 3 июня, искусствовед Михаил Каменский, владеющий архивом, который выставляется в ИРРИ, рассказал изданию, что 4 июня его выставка начнет работать в музее «в обычном режиме». Администратор в разговоре со «Снобом» не смог ни подтвердить, ни опровергнуть заявление Каменского: «Нам до этого было известно, что мы работаем со вторника следующей недели [с 11 июня], но, возможно, что-то изменилось. Пока что сообщение от администрации не поступило. Вполне возможно, что завтра и откроемся». На вопрос, с чем связано закрытие, администратор ответил, что в ИРРИ ведутся технические работы, подкраска и переоснащение.

Институт русского реалистического искусства основан Ананьевым в 2011 г. Он расположен в здании бывшей котельной ситценабивной фабрики Цинделя на Дербеневской набережной в Москве. Фабрика, основанная в XIX в., в конце 2000-х гг. была отреставрирована девелоперской компанией «Промсвязьнедвижимость» Ананьевых и переформатирована в деловой квартал «Новоспасский двор». Коллекцию живописи Алексей Ананьев начал собирать в 2000 г., писал Forbes.

Арестованные картины, принадлежащие Алексею Ананьеву