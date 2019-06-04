Институт русского реалистического искусства Ананьева объявил о закрытии

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Институт русского реалистического искусства (ИРРИ) бывшего совладельца санированного Промсвязьбанка Алексея Ананьева объявил о закрытии на неопределенный срок. Об этом сообщается на сайте музея.
«Музей закрыт на неопределенное время. Приносим извинения», – говорится в сообщении. Причины этого не называются. Представитель ИРРИ сказал телеканалу «Дождь», что не знает, когда музей возобновит работу. На вопрос, с чем связано закрытие, он ответил: «Просто мы закрыты».
В конце мая этого года Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество Алексея и Дмитрия Ананьевых в качестве обеспечительной меры по иску санированного Промсвязьбанка, владельцами которого они были. Под арест попали, в частности, картины, принадлежащие Алексею Ананьеву и находящиеся в оперативном управлении ИРРИ.
Администратор ИРРИ 2 июня сообщал журналу «Сноб», что музей не работает до 11 июня. На следующий день, 3 июня, искусствовед Михаил Каменский, владеющий архивом, который выставляется в ИРРИ, рассказал изданию, что 4 июня его выставка начнет работать в музее «в обычном режиме». Администратор в разговоре со «Снобом» не смог ни подтвердить, ни опровергнуть заявление Каменского: «Нам до этого было известно, что мы работаем со вторника следующей недели [с 11 июня], но, возможно, что-то изменилось. Пока что сообщение от администрации не поступило. Вполне возможно, что завтра и откроемся». На вопрос, с чем связано закрытие, администратор ответил, что в ИРРИ ведутся технические работы, подкраска и переоснащение.
Институт русского реалистического искусства основан Ананьевым в 2011 г. Он расположен в здании бывшей котельной ситценабивной фабрики Цинделя на Дербеневской набережной в Москве. Фабрика, основанная в XIX в., в конце 2000-х гг. была отреставрирована девелоперской компанией «Промсвязьнедвижимость» Ананьевых и переформатирована в деловой квартал «Новоспасский двор». Коллекцию живописи Алексей Ананьев начал собирать в 2000 г., писал Forbes.
30 мая Арбитражный суд Москвы арестовал активы экс-совладельцев санированного Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых (на фото). Суд также постановил арестовать доли в компаниях «Прэктис капитал», «Новое время», «ПСБ-менеджмент» и самолет Bombardier Challenger 650. Кроме того, наложен арест на картины, принадлежащие Алексею Ананьеву и находящиеся в оперативном управлении Института русского реалистического искусства. Вся коллекция арестованных картин в галерее «Ведомостей»
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«Институт русского реалистического искусства»
«Над заснеженными полями» («Над снегами»), автор – Георгий Нисский. 1964 г. Холст, масло. 87х166 см.
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«Арт поиск»
«В пути», автор – Георгий Нисский. 1964 г. Холст, масло. 154×141 см.
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Wikipedia
«Портрет Климента Ворошилова в кабинете», автор – Исаак Бродский. 1929 г. Холст, масло. 116х87 см.
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Русский музей
«Спортсменка, завязывающая ленту», автор – Александр Дейнека. 1950-е. Бумага, сангина, уголь. 99×79 см.
5/8
«Арт поиск»
«Беседа Президента США Франклина Делано Рузвельта с шахом Ирана Мохаммедом реза Пехлеви. Тегеранская конференция», автор – Александр Герасимов. 1944 г. Холст, масло. 74,5х89,5 см.
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Культура и Армия
«Климент Ворошилов и Максим Горький в тире центрального дома Красной армии», автор – Александр Герасимов. 1935 г. Холст, масло. 110,5х136 см.
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«Арт поиск»
«Три художника», автор – Виктор Попков. 1962–1963. Холст, масло. 160х225,5 см.
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Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) ведет расследование в отношении компаний Siemens, General Electric и Philips по поводу возможной дачи взяток китайским чиновникам при помощи местных посредников, пишет Reuters со ссылкой на осведомленные источники. Также эти компании могли давать взятки сотрудникам китайских больниц в целях продажи медицинского оборудования.
В середине мая сообщалось, что ФБР запустило расследование аналогичных действий этих трех компаний в Бразилии. Также ведомство изучало возможную противоправную деятельность Johnson & Johnson в этой стране. Прокуратура Бразилии считает, что компании на протяжении последних 20 лет давали взятки чиновникам из правительства для заключения контрактов в рамках государственных программ здравоохранения. По версии следствия, коррупционные схемы в Бразилии были связаны с деятельностью картеля, устанавливавшего правительству завышенные цены на дорогое оборудование для протезирования и магнитно-резонансные томографы.
Как утверждают источники издания, расследование деятельности крупных американских компаний в Китае является частью кампании по разоблачению незаконных сделок по всему миру. Суммы взяток ни в Китае, ни в Бразилии пока не называют. Однако министерство торговли США оценивало рынок медоборудования в Китае в 2017 г. в $58,63 млрд, а в Бразилии – в $10,8 млрд. Как указывают источники издания, на обоих рынках компании извлекали выгоду не только от самой продажи оборудования, но и от платы за его обслуживание в течение 10–15 лет. Siemens, GE и Philips заявили изданию, что они не знают ни о каком расследовании своих действий в Китае.
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Совладелец группы S7 Владислав Филевпублично поднял вопрос безопасности полетов самолета Sukhoi SuperJet 100, передает «Интерфакс». Выступая на заседании подкомиссии по авиационной и космической деятельности Российского союза промышленников и предпринимателей, Филев спросил у замминистра транспорта Александра Юрчика, как обстоят дела с расследованием инцидента с SSJ100 авиакомпании «Якутия» в октябре 2018 г. «Во всем обвиняют летчиков... Мы нервничаем, потому что летчики начинают от нас уходить... Когда мы говорим про систему безопасности... так как официальных данных нет, у нас ходят слухи о том, что в рамках расследовании якутского происшествия была течь из баков. Можете вы прокомментировать?» – спросил бизнесмен.
На этот вопрос вместо Юрчика ответил замминистра промышленности и торговли Олег Бочаров. По его словам, в сложных ситуациях в других странах участники авиаотрасли рассматривают проблему как общую, в которой виноваты все вместе, разбираются в причинах ЧП. «И тогда люди успокаиваются. У нас принято пока не так», – отметил Бочаров. Он предложил после получения первого отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по расследованию катастрофы с SSJ100 «Аэрофлота» в «Шереметьево» публично не комментировать предварительные итоги расследования, так как это может помешать следствию. Бочаров отметил, что ЧП в Якутске и «Шереметьево» – это «связанные вещи».
9 октября 2018 г. SSJ100 авиакомпании «Якутия», выполнявший рейс Улан-Удэ – Якутск, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта «Якутск». В момент ЧП на борту самолета находилось 5 членов экипажа и 91 пассажир. Во время аварийной посадки разрушились основные опоры шасси, были повреждены силовые элементы. В результате ЧП никто не пострадал. 5 мая этого года SSJ100 «Аэрофлота», вылетевший из Москвы в Мурманск, вернулся в «Шереметьево». Во время аварийной посадки на борту самолета начался пожар. Погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.
Последствия крушения самолета в «Шереметьево»
Следственный комитет РФ / Снимок с видео
Вечером 5 мая самолет SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из «Шереметьево», совершая рейс из Москвы в Мурманск. По словам членов экипажа, через несколько минут после вылета в самолет попала молния, связь с диспетчерами была потеряна, ее удалось восстановить на аварийной частоте. Самолет вернулся в «Шереметьево» и попытался совершить аварийную посадку. После остановки началась эвакуация по надувным трапам из носовой части лайнера, но не всем пассажирам удалось спастись. В авиакатастрофе погиб 41 человек
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Верховный суд подтвердил законность приказа МВД, запрещающего выезд за границу сотрудникам МВД, даже если у них нет допуска к государственной тайне, передает корреспондент «Ведомостей».
Речь идет о приказе МВД от 12 сентября 2013 г. № 705-дсп «Об отдельных вопросах выездов сотрудников ОВД, федеральных государственных гражданских служащих и работников системы МВД России по частным делам за пределы территории РФ». Положение из приказа обжаловал экс-командир взвода ДПС УВД Южного административного округа Москвы Максим Лужных, которого уволили после отпуска в Болгарии и Доминикане в 2016 г. По его мнению, правило нарушает нормы Конституции, провозгласившей свободу передвижения, и федеральный закон, который запрещает выезд только носителям гостайны.
В суде представители МВД и Минюста доказывали, что спорный пункт приказа ничего не нарушает, так как речь идет не о запрете, а о необходимости уведомлять о плане поездки начальство. Согласно приказу решение о возможности выезда за границу по частным делам принимается на основании мотивированного рапорта сотрудника.
Получается, что приказ ставит возможность сотрудника органов внутренних дел в зависимость от усмотрения начальства, отметил представитель Лужных Владимир Воронцов. По его словам, заявитель обязательно обжалует решение Верховного суда, а по завершении всех процедур обратится в ЕСПЧ или в Конституционных суд – скорее всего, в оба сразу.
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«Роснефть» запустит свой крупнейший газовый проект «Роспан» в конце 2019 г., сообщил главный исполнительный директор компании Игорь Сечин на годовом собрании акционеров.
«Проект обеспечит годовую добычу 21 млрд куб. м газа, а также добычу нефти свыше 5 млн т в год и производство пропан-бутана технического свыше 1 млн т», – добавил Сечин.
Компания «Роспан» досталась «Роснефти» от ТНК-ВР в марте 2013 г. Компания осуществляет разработку Восточно-Уренгойского, Ново-Уренгойского и Ресурсного лицензионных участков ЯНАО. «Роспан» объединяет несколько нефтегазовых месторождений с запасами 878 млрд куб. м газа, а также 191 млн т нефти и конденсата. Летом 2017 г. Сечин обещал, что с 2019 г. «Роспан» выйдет на добычу 20 млрд куб. м газа, что на треть увеличит производство газа российской госкомпании. Однако до сих пор запуск не состоялся.
В декабре 2018 г. «Ведомости» выяснили, что «Роснефть» ведет переговоры с трейдером Trafigura о продаже 49% в компании «Роспан» за $4 млрд.
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Шахта «Распадская», расположенная в Кемеровской области, приостановила добычу угля после обрушения кровли. В результате ЧП погиб горнорабочий, передает «Интерфакс» со ссылкой на департамент угольной промышленности правительства Кемеровской области.
«Производится обследование горных выработок на предмет крепления. Причины обрушения устанавливает комиссия», – заявил представитель департамента. В пресс-службе Evraz агентству подтвердили приостановку работы на шахте.
В пресс-службе мэрии Междуреченска, где находится шахта, заявили, что погиб 35-летний горнорабочий очистного забоя. ЧП случилось около полудня по местному времени (8.00 мск).
«Распадская» – крупнейшая в России угольная шахта, входит в Распадскую угольную компанию группы Evraz.
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Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и акционеры «Роснефти» запустили добычу на Западно-Эргинском месторождении. Запуск добычи прошел прямо на годовом собрании акционеров. Обычно Сечин запускает добычу на месторождениях в присутствии президента Владимира Путина или отчитывается о запуске перед главой государства по телесвязи. В этот раз он по видеосвязи пообщался со специалистами, находившимися на месте запуска добычи.
Сечин отметил, что среди важных для «Роснефти» проектов по добыче можно выделить активы в Венесуэле, характеризующиеся исключительной ресурсной базой. «Мы не ожидаем значительного снижения добычи в 2019 г. на совместных проектах с PDVSA. В прошлом году, несмотря на сложную ситуацию, рост добычи на месторождениях компании в Венесуэле составил 7%», – уточнил он. После чего Сечин передал слово гендиректору АО «НК «Конданефть» Георгию Евграфову, находившемуся на месте запуска добычи.
Евграфов в свою очередь отчитался перед участниками годового собрания, что работы по подготовке месторождения к запуску успешно завершены. «В ноябре 2017 г. был запущен в эксплуатацию Кондинский промысел Эргинского кластера. Сегодня мы готовы к отгрузке нефти уже на втором месторождении кластера», – пояснил он. И уточнил, что на очереди – Чапровское месторождение, подготовка которого также ведется ускоренными темпами.
Западно-Эргинское месторождение открыто в 1997 г., входит в Кондинскую группу месторождений, которую «Роснефть» купила у Независимой нефтегазовой компании бывшего президента «Роснефти» Эдуарда Худайнатова в 2017 г. примерно за 40 млрд руб. Кондинская группа относится к Эргинскому нефтяному кластеру, общие инвестиции в его разработку «Роснефть» оценивала в 390 млрд руб. Начальные извлекаемые запасы кластера составляют 259 млн т, 90% из них являются трудноизвлекаемыми, максимальный уровень добычи нефти оценивается в 8,8 млн т.
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Нефтедобывающая компания Royal Dutch Shell Plc собирается в ближайшие пять лет выплатить акционерам не менее $125 млрд в виде дивидендов и выкупа акций. Об этом говорится в обновленной стратегии компании. При этом за пять лет, завершающихся в 2020 г., Shell планирует выплатить акционерам около $90 млрд. Размер дивидендов будет увеличен после завершения программы выкупа акций на $25 млрд, отмечается в документе.
Помимо этого руководство компании установило цель по капитальным затратам на уровне $30 млрд в год на ближайшие пять лет. В эту сумму не входят возможные крупные приобретения активов. Shell также повысила прогноз по свободному денежному потоку до $20 млрд к 2025 г. при условии, что нефть будет стоить $60 за баррель.
Чистая прибыль Shell в 2018 г. выросла в 1,8 раза по сравнению с 2017 г., до $23,352 млрд. Выручка компании увеличилась на 27,2% и составила $388,379 млрд. Чистый долг Shell на 31 декабря этого года составил $51,428 млрд, снизившись на 22% по сравнению с показателем предыдущего года.
Акции Shell дешевеют на 1% во вторник. С начала года капитализация компании увеличилась на 6,1% и составляет около 202,7 млрд фунтов стерлингов ($256,6 млрд).
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Годовое собрание акционеров «Роснефти» 4 июня утвердит рекордные дивиденды за 2018 г. С учетом промежуточных – суммарно 274,6 млрд руб., часть из них – 154,5 млрд руб. – госкомпания заплатила по итогам первого полугодия 2018 г.
По итогам годового собрания из совета директоров компании должен будет выйти гендиректор швейцарского трейдера Glencore Айван Глазенберг. Глазенберг вошел в совет директоров «Роснефти» летом 2017 г. Glencore раскрывал, что получил пятилетний контракт на покупку у «Роснефти» 220 000 баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки (около 11 млн т в год) по фиксированной цене (offtake-контракт). За 2017 г. Глазенберг получил от «Роснефти» в качестве вознаграждения за работу в совете директоров $530 000. Если аналогичное решение акционеры госкомпании примут и в этом году, то его доход за работу в российской компании превысит $1,6 млн.
На 11 мест в совете директоров претендуют 11 кандидатов. 19,75% в «Роснефти» владеет ВР, ее интересы в совете продолжат представлять главный исполнительный директор ВР Роберт Дадли и Гильермо Кинтеро, президент бразильской ВР Research. Представлять интересы государства в совете директоров «Роснефти» (51% госкомпании через «Роснефтегаз» принадлежит Росимуществу) будут помощник президента Андрей Белоусов, министр энергетики Александр Новак, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. По уставу госкомпании государство может номинировать (и номинировало) еще и четырех независимых директоров – Маттиаса Варнига (исполнительный директор Nord Stream 2 AG), Олега Вьюгина (профессор Высшей школы экономики), бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера и Ханса-Йорга Рудлоффа, президента ABD Capital Eastern Europe S.A.
Политика
Новости
Бывший замруководителя СКР по Москве Никандров вышел из колонии
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Бывший заместитель руководителя управления Следственного комитета (СКР) по Москве Денис Никандров, осужденный за взятку, вышел из колонии в Нижнем Тагиле. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Павел Черняк.
В конце мая Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил ходатайство Никандрова об условно-досрочном освобождении. Он вышел на свободу на 1,5 года и 11 дней раньше назначенного прежде срока.
Никандрова задержали в 2016 г. вместе с бывшим руководителем управления собственной безопасности СКР Михаилом Максименко и его бывшим заместителем Александром Ламоновым. По версии следствия, они получили взятку в размере $500 000 от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) за смягчение наказания его подельнику Андрею Кочуйкову (Итальянец).
Никандров полностью признал свою вину. Мосгорсуд приговорил его к 5,5 года колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере и лишил звания генерал-майора юстиции. Ламонов получил пять лет колонии строгого режима, а Максименко – 13 лет. Ламонову суд назначил также штраф в размере 32 млн руб., Максименко – 165 млн руб.
Черняк настаивал, что роль Никандрова в преступлении была «ничтожно мала», а также указывал, что осужденный сотрудничал со следствием. С учетом этих обстоятельств в октябре 2018 г. Верховный суд смягчил наказание Никандрову, постановив перевести его в колонию общего режима и пересчитав срок наказания с учетом проведенного под арестом времени.
Политика
Новости
Сенат США одобрил законопроект о санкциях за вмешательство в выборы
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Верхняя палата конгресса США (сенат) одобрила законопроект, согласно которому запрет на выдачу американских виз или депортация могут быть применены к тем, кто причастен к вмешательству в выборы, передает The Hill. Вмешательством в выборы будет считаться нарушение законов о голосовании и финансировании избирательной кампании.
Законопроект был одобрен единогласно, отмечает издание. Он был одобрен юридическим комитетом сената и направлен на рассмотрение нижней палатой конгресса 16 мая. Рабочее название законопроекта – Deter Act (закон о сдерживании). Его подготовили сенаторы Линдси Грэм и Дик Дарбин. После голосования Грэм заявил, что в 2016 г. во время проведения президентских выборов в США Россия попыталась нанести удар «в самое сердце наших демократических ценностей и свобод».
После одобрения законопроекта сенатом его теперь должна утвердить палата представителей (нижняя палата конгресса). После этого законопроект должен будет одобрить президент США Дональд Трамп.
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) несколько месяцев назад потребовала от «Яндекса» предоставить ключи для дешифровки переписки пользователей, пользующихся сервисами «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск», пишетРБК со ссылкой на источник на IT-рынке и собеседник, близкий к компании. По информации источников, «Яндекс» до сих пор не предоставил запрошенные данные, хотя согласно закону компания должна была это сделать в течение 10 дней.
Как отмечает издание, «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск» включены в реестр организаторов распространения информации, т. е. они признаны Роскомнадзором интернет-площадками, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями. Согласно закону Яровой ФСБ имеет право потребовать от любого сервиса из данного реестра предоставить информацию, необходимую для декодирования сообщений пользователей.
В ФСБ не стали комментировать информацию о запросе. Представитель пресс-службы «Яндекса» заявил, что компания работает в соответствии с законодательством. Комментировать требование ФСБ он не стал.
В «Яндексе» считают, что ФСБ слишком широко трактует норму закона Яровой, пояснил РБК сообщение источника на IT-рынке. По его словам, ФСБ потребовала предоставить сессионные ключи, которые позволят не только получить доступ к сообщениям пользователей, но и проанализировать весь трафик от пользователей к включенным в реестр сервисам «Яндекса». В свою очередь, дешифровка всего трафика может быть небезопасной для компании, добавил он. Источник, близкий к «Яндексу», подтвердил эту информацию. По его словам, «Яндекс» опасается, что сотрудничество с ФСБ приведет к оттоку пользователей, потере доли на рынке и в конечном счете к финансовым потерям.
В апреле 2018 г. из-за отказа предоставить ключи для дешифровки сообщений пользователей суд принял решение заблокировать мессенджер Telegram. Тогда правоохранительные органы хотели получить доступ к переписке подозреваемых в организации терактов в метро Санкт-Петербурга. Основатель Telegram Павел Дуров объяснял отказ от сотрудничества защитой частной жизни и политикой конфиденциальности. Добиться полной блокировки Telegram Роскомнадзору так и не удалось. Мессенджер постоянно меняет IP-адреса, ведомство блокирует их миллионами, иногда отключая сторонние ресурсы.
Что чиновники и компании думают о попытках заблокировать Telegram
Евгений Разумный / Ведомости
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Это не игра в прятки и догонялки»
1/12
Денис Гришкин / Ведомости
Вице-премьер Аркадий Дворкович: «А у меня работает»
2/12
Евгений Разумный / Ведомости
Руководитель ФАС Игорь Артемьев: «Я не знаю, как принимались эти решения, какие эксперты обслуживали эту тему, я искренне желаю Роскомнадзору, поскольку есть решение суда, добиться успеха... Вообще, если делаешь – надо делать до конца. Надо быть уверенным тысячу раз, посоветоваться с экспертами и доходить до конца. Государство не может позволить себе садиться в лужу, и это очень печально. Я надеюсь, что при достижении этой цели не будет сметено все вообще вокруг могучим ураганом»
3/12
Михаил Метцель / ТАСС
Глава Чечни Рамзан Кадыров: «И все же я не сторонник блокировки Telegram и надеюсь, что руководство Роскомнадзора и Telegram найдут компромиссное решение, которое будет отвечать и закону, и интересам пользователей»
4/12
Григорий Сысоев / РИА Новости
Министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов: «Практика по результатам истории с Telegram показала, что не все инструменты, которые применяются нашим надзором, работают эффективно... Telegram – это круто. Я надеюсь, что удастся найти решение, и я бы очень желал, чтобы этот продукт, который создается нашими российскими разработчиками, такие уникальные продукты, как Telegram, они, конечно же, реализовывались и находили пути взаимодействия с государством с меньшим количеством неурядиц, проблем и конфликтов и с большим успехом»
5/12
Андрей Гордеев / Ведомости
Председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин: «Нельзя было создавать ситуацию, которая повлекла такие последствия для пользователей, особенно для тех, кто не связан с Telegram. Это действительно слишком тяжелые последствия»
6/12
Евгений Разумный / Ведомости
Замруководителя Минкомсвязи Алексей Волин о том, пользуется ли он Telegram и будет ли обходить блокировку: «Я часто бываю в странах, где разного рода интернет-сервисы блокируются, и там обычно пользуюсь VPN, которые позволяют мне обращаться к привычным мне сервисам... У нас разве есть закон, запрещающий обходить блокировки? Я про такой не слышал»
7/12
Максим Стулов / Ведомости
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев признал невозможность блокировки Telegram: «И заблокировать его посредством блокировки IP-адресов невозможно, и война будет продолжаться вечно даже с учетом того, что клиентская часть Telegram – это открытый код, его можно проанализировать и понять, как он работает»
8/12
vk.com/andrew
Управляющий директор соцсети «В контакте» Андрей Рогозов о попытках Роскомнадзора заблокировать Telegram и блокировке других IP-адресов: «Мы видим, как из-за непонимания принципов работы современного интернета ограничивается доступ к множеству ресурсов»
9/12
journ.msu.ru
Директор по связям с общественностью «Яндекса» Очир Манджиков: «Именно несвободу и отсутствие выбора для пользователей мы считаем самым опасным последствием блокировок»
10/12
Thomas Mukoya / Reuters
Компания Qiwi о действиях Роскомнадзора: «Деятельность надзорного органа сейчас напоминает слона в посудной лавке: от этих блокировок страдают все, кроме Telegram»
11/12
instagram.com/durov
А вот что об этом думает основатель мессенджера Telegram Павел Дуров: «11-й день продолжаются попытки блокировать Telegram на территории России. Многие спрашивают, возможен ли был некий компромисс. Думаю, что едва ли»