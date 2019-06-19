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Промсвязьбанк заявил об исчезновении арестованных картин из музея Ананьева

Из хранилищ музея Института русского реалистического искусства (ИРРИ), основанного бывшим совладельцем Промсвязьбанка Алексеем Ананьевым, исчезла коллекция картин. Об этом сообщили РБК и RNS со ссылкой на пресс-службу Промсвязьбанка. В конце мая на полотна был наложен арест в качестве обеспечительной меры по иску банка.

Судебные приставы решили проверить арестованные произведения, «стоимость которых достигает сотен миллионов рублей», но не нашли их в хранилищах музея. Выяснилось, что картины были сняты с экспозиции.

Согласно показаниям сотрудников ИРРИ, они были переданы музеем «в пользу кипрской компании Diolelta Investments Limited, связанной с супругой Алексея Ананьева». «Таким образом, есть основания полагать, что картины были вывезены из ИРРИ в нарушение запрета Арбитражного суда Москвы», — заявили РБК в банке. Собеседник издания подчеркнул, что Промсвязьбанк исходит из необходимости сохранения коллекции ИРРИ на территории России.

В начале июня ИРРИ закрылся после того, как Арбитражный суд столицы наложил арест на имущество экс-совладельцев Промсвязьбанка, братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых на 283 млрд руб. Таким образом, суд частично удовлетворил требования банка. По иску Промсвязьбанка были арестованы картины таких авторов как Исаак Бродский, Александр Дейнека, Александр Герасимов, Георгий Нисский. Полотна находились в оперативном управлении ИРРИ.

Какие картины из коллекции Алексея Ананьева попали под арест