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Руководителя «Sputnik Молдавия» обвинили в причастности к выводу $1 млрд из банков

Прокуратура обыскала дом руководителя агентства «Sputnik Молдавия» Владимира Новосадюка в связи с возбужденным в 2015 г. делом о выводе $1 млрд из банковской системы Молдавии, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря генпрокуратуры Эмила Гайтура.

В сообщении отмечается, что в отношении Новосадюка ведутся следственные действия, но пока он не задержан. Сам Новосадюк сообщил агентству, что ему предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денег через структуры Илана Шора. Его отпустили под подписку о невыезде, журналист утверждает, что непричастен к незаконным действиям.

Врио генпрокурора Молдавии Дмитрий Робу ранее обратился к парламенту с просьбой лишить иммунитета депутатов фракции «Шор» Марину Таубер и Регину Апостолову, поскольку их подозревают в причастности к выводу $1 млрд из банковской системы республики в 2014 г. Парламент одобрил запрос, депутатов задержали правоохранительные органы.

Илан Шор, который является супругом российской певицы Жасмин, в июне 2017 г. был приговорен судом Кишинева к 7,5 года лишения свободы за участие в деле о банковских махинациях, ему запрещено покидать территорию Молдавии. После февральских выборов он как глава партии «Шор» стал депутатом парламента. По запросу генпрокурора 15 августа Шор был лишен депутатского иммунитета.

В 2014 г. из трех банков было незаконно выведено около $1 млрд, что составляло около 20% ВВП Молдавии. Дело в отношении Шора возбудили в 2015 г., он был помещен под домашний арест. В октябре 2015 г. Шор осуществил «явку с повинной». Он обратился в Национальный центр по борьбе с коррупцией и подробно рассказал прокурорам историю «коррупционных действий» со стороны бывшего премьер-министра Влада Филата. По его словам, за оказание различных услуг Филат получил от Шора суммарно около $250 млн. На основании показаний Шора Филат был приговорен к девяти годам лишения свободы. Расследованием ситуации по решению Национального банка Молдавии в 2015 г. занялась международная компания Kroll и Steptoe & Johnson LLP. В июне 2018 г. генеральная прокуратура представила стратегию возвращения украденных из банков денег.

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