Темпы роста рынка МФО в России превысили потребкредитование банков
Темпы роста рынка микрофинансирования во II квартале 2019 г. были выше темпов роста потребительского кредитования банков, говорится в подготовленном Центробанком «Обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов».
При этом регулятор отмечает небольшие объемы этой отрасли, и указывает, что высокие темпы роста объясняются в том числе эффектом низкой базы. Портфель микрозаймов вырос на 9% квартал к кварталу — до 190 млрд руб., из которых 156 млрд руб. выдано физическим лицам. За тот же период портфель кредитов физическим лицам у банков (без учета ипотечных кредитов) вырос на 6% — до 9,1 трлн руб.
В отличие от клиентов банков, заемщиками МФО являются люди, которые по той или иной причине не удовлетворяют требованиям банков или им не нужны большие займы, поясняет ЦБ. Кроме того, регулятор отмечает, что доля просроченной задолженности NPL 90+ (кредиты, просроченные на 90 дней и более) в совокупном портфеле МФО выросла до 27,3%, сравнявшись с пиковым значением 2017 г. Рост просрочки вызван снижением объемов портфеля, передаваемого профессиональным коллекторам, поясняется в обзоре.