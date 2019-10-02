Дворкович возглавил совет директоров «дочки» ВЭБа по венчурным инвестициям
Бывший вице-премьер, ныне председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович возглавил совет директоров компании VEB Ventures (ООО «ВЭБ инновации»), говорится в сообщении компании. Решение было принято на заседании совета 1 октября.
В состав совета директоров вошли также директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив и спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, директор Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов, гендиректор Российской венчурной компании Александр Повалко и основной акционер Qiwi Сергей Солонин.
ООО «ВЭБ инновации» было создано ВЭБом в 2017 г. для инвестиций в технологические компании. Компания «является единым окном для обращений в группу ВЭБ по вопросам поддержки инновационных проектов», указывалось на ее сайте. В июне компания поменяла название на VEB Ventures и стратегию. Теперь она планирует зарабатывать на инвестициях в компании через совместные венчурные фонды с корпорациями и другими рыночными игроками.
До 2024 г. VEB Ventures собирается инвестировать в венчурный рынок более 36,3 млрд руб. Она также намерена привлекать деньги партнеров: сначала они должны вкладывать 0,9 руб. на каждый вложенный VEB Ventures рубль, а к 2024 г. их доля в инвестициях должна вырасти до 1,5 руб. Минимальная доходность VEB Ventures должна составить 8% годовых, говорил «Ведомостям» гендиректор VEB Ventures Олег Теплов.