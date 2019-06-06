«Дочка» ВЭБа займется венчурными инвестициями

VEB Ventures собирается инвестировать в венчурный рынок более 36,3 млрд руб. Евгений Разумный / Ведомости

ООО «ВЭБ инновации» было создано ВЭБом в 2017 г. для инвестиций в технологические компании. Компания «является единым окном для обращений в группу ВЭБ по вопросам поддержки инновационных проектов», говорится на ее сайте. Теперь она меняет название и стратегию. Компания будет называться VEB Ventures и должна будет зарабатывать на инвестициях в компании через совместные венчурные фонды с корпорациями и другими рыночными игроками. Об этом «Ведомостям» рассказал гендиректор VEB Ventures Олег Теплов. Презентация новой стратегии состоялась вечером 6 июня на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ-2019).

До 2024 г. VEB Ventures собирается инвестировать в венчурный рынок более 36,3 млрд руб. Кроме того, она намерена привлекать деньги партнеров: сначала они должны вкладывать 0,9 руб. на каждый вложенный VEB Ventures рубль, а к 2024 г. их доля в инвестициях должна вырасти до 1,5 руб. Минимальная доходность VEB Ventures должна составить 8% годовых, говорит Теплов.

В России достаточно институтов, финансирующих компании на ранних стадиях развития, а вот финансирования для проектов, которым нужно пережить период до выхода на самоокупаемость, не хватает, говорит Теплов. VEB Ventures собирается помочь компаниям, которые сделали продукт и, возможно, заключили первые контракты, с масштабированием и выходом на международные рынки, а также найти инвесторов.

У VEB Ventures будет четыре направления работы. Фонд по-прежнему будет напрямую инвестировать в компании, но главное – в три вида фондов. Первый тип фондов предполагается создавать вместе с российскими корпорациями. Один VEB Ventures уже создала в апреле вместе с «Газпром нефтью», Газпромбанком и Российской венчурной компанией (РВК): он вложит 4 млрд руб. в нефтегазовые технологии. Сейчас обсуждаются еще три корпоративных фонда, сообщил Теплов, но не назвал потенциальных партнеров, с которыми ведет переговоры. Также VEB Ventures собирается инвестировать в региональные фонды в России, первый будет создан с правительством Якутии – стороны договорились о потенциальных инвестициях до 2 млрд руб.

Наконец, VEB Ventures планирует создавать фонды с иностранными партнерами. Первый такой фонд также создан год назад с индийской корпорацией Srei Infrastructure Finance. Они должны помогать компаниям выходить на международные рынки.

До 2024 г. количество фондов с участием VEB Ventures должно вырасти до десяти с нынешних двух.

В России дефицит инвесторов поздних стадий, поскольку большинство фондов имеют небольшой размер и инвестируют в лучшем случае сотни миллионов рублей, замечает инвестдиректор РВК Алексей Басов. В результате успешные инновационные компании с хорошей выручкой и оценкой вынуждены искать финансирование за рубежом или продаются стратегам, не реализовав свой потенциал. РВК работает над инструментами для зрелых компаний, но закрепление этого функционала и в мандате VEB Ventures поспособствует развитию рынка инноваций России, считает Басов.

От института развития, которым является ВЭБ, ждут не прямых посевных и венчурных инвестиций, ведь для них нужна глубокая отраслевая экспертиза. ВЭБ должен стимулировать рынок в целом и других игроков, которые пока опасаются рискованных инвестиций, считает управляющий партнер Skolkovo Ventures Владимир Сакович. И финансовое участие в фондах с корпорациями-партнерами, а также поддержка компаний на поздних стадиях – как раз такие инструменты. Также государственный институт развития должен поддерживать отрасли, не слишком популярные у частных инвесторов из-за высоких барьеров входа, – например, в сфере нефтегаза, новых материалов, передовых технологий связи, считает он. Но важно, чтобы появление на рынке нового большого капитала не привело к завышению оценок в ходе сделок, это иногда приводит к нездоровой конкуренции между инвесторами, а для компаний – к проблемам с привлечением последующего финансирования, предупреждает он.