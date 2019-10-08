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Гонконгская биржа отозвала предложение о покупке Лондонской за $39 млрд

Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) сообщила во вторник, 8 октября, что отказывается от своего предложения купить Лондонскую фондовую биржу (LSE), так как за месяц не смогла заручиться достаточной поддержкой ни руководства LSE, ни ее акционеров.

11 сентября оператор Гонконгской фондовой биржи и Лондонской биржи металлов предложил купить LSE за 31,6 млрд фунтов ($39 млрд). «У обеих компаний есть великие бренды, финансовая сила и очевидные достижения по обеспечению роста. Вместе мы объединим Восток и Запад, обеспечим бóльшую диверсификацию и сможем предлагать клиентам более значительные инновации, риск-менеджмент и возможности для торговли», – заявила тогда HKEX. Условием для сделки был отказ LSE от объявленного ранее поглощения группы финансово-аналитической информации Refinitiv.

LSE отклонила предложение HKEX, и за три недели общения с крупнейшими акционерами Лондонской биржи гонконгцам не удалось убедить их в выгодности своего предложения, несмотря на 23%-ную премию к цене акций. Ранее рынок и акционеры с одобрением восприняли сделку по покупке Refinitiv, посчитав, что в долгосрочной перспективе это позволит расширить источники выручки для лондонского биржевого оператора. Кроме того, сделка с HKEX могла столкнуться с регуляторными проблемами, в том числе в области корпоративного управления, отмечает Financial Times: так, администрация Гонконга, фактически подконтрольная Пекину, может назначать семь из 13 членов совета директоров HKEX.