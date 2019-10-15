ЦБ поможет банкам проверять благонадежность клиентов
ЦБ создаст специальную платформу для проверки благонадежности российских компаний для банков. Об этом рассказал глава департамента финмониторинга валютного контроля ЦБ Илья Ясинский на форуме «Финополис», сообщает РБК. По словам Ясинского, платформа разделит клиентов на три категории. Это поможет кредитным организациям корректнее видеть характер операций юрлиц и сократить расходы на борьбу с отмыванием денег.
Юрлиц разделят на группы риска: «зеленую», «желтую» и «красную», рассказал Ясинский. Для этого компании должны подключиться к единой системе с данными о клиентах. Предполагается, что анализ компаний будет проводиться по критериям риска из положений и методических рекомендаций ЦБ. Оценку будут формировать на основе более сотни критериев, клиентов распределят по десятибалльной шкале.
По словам Ясинского, в «зеленую» группу отнесут те компании, которые наберут меньше трех баллов. Их финансовые операции будут отслеживать без повышенного внимания. В «желтую» зону попадут набравшие от трех до семи баллов. Их работу будут анализировать по процедуре посткомплаенса и принимать меры, если риски подтвердятся. Компании из «красной» группы будут отслеживать в онлайн-режиме. Сейчас прорабатываются возможные аспекты будущего функционирования платформы, о конкретных сроках реализации проекта пока говорить рано, сообщили РБК в пресс-службе ЦБ.