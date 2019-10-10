Финансы

Новости

ЦБ впервые оштрафует банки за отсутствие систем распознавания мошеннических операций

Центробанк впервые оштрафует банки за отсутствие систем антифрода, рассказал журналистам первый замдиректора департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев. Системы антифрода отслеживают нетипичные для клиента операции, которые потенциально может совершать мошенник.

«Мы готовим штрафы двум банкам за то, что они не обратили внимание на то, что они должны заботиться о своих клиентах, у них антифрода нет. В принципе антифрода не было», – приводит ТАСС слова Сычева.

Какие кредитные организации будут наказаны, Сычев не уточнил, отметив только, что речь идет о двух банках. Окончательное решение о штрафах пока не вынесено, документы готовятся, добавил он. Факты отсутствия в банках систем распознавания мошеннических операций были выявлены в ходе плановых проверок.

Поправки, обязывающие банки блокировать транзакции, похожие на мошеннические, вступили в силу в сентябре прошлого года. Выявлять такие операции банки должны по трем признакам. Первый – совпадение информации о получателе перевода с данными базы ЦБ о случаях и попытках хищений. Второй признак – совпадение параметров устройства, с которого совершается перевод, с данными из базы ЦБ. Третий признак – несовпадение характера, параметра, объема, места совершения операции или устройства, с которого она проводится, с данными об обычных для клиента транзакциях.