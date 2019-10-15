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Суд в Лондоне оставил в силе арест активов Коломойского по делу Приватбанка

Апелляционный суд Лондона подтвердил право британской юрисдикции рассматривать по существу иск Приватбанка к его бывшим владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, говорится в сообщении на сайте банка. Также суд постановил оставить в силе арест активов бывшего руководства.

Речь идет о судебном разбирательстве по делу о выводе средств из Приватбанка. С учетом издержек и процентов организация собирается взыскать с экс-руководителей около $3 млрд. В 2018 г. суд Лондона отклонил жалобу банка на Коломойского и Боголюбова из-за некорректной юрисдикции и постановил отменить ранее наложенный всемирный арест на их активы. Апелляционный суд полностью отменил это решение и постановил, что иск может рассматриваться по существу в Англии. Ответчики не смогут обжаловать это решение, говорится в сообщении.

Коломойский в 1990-х гг. вместе с Боголюбовым создали Приватбанк, который стал крупнейшим на Украине. В 2016 г. украинские власти решили его национализировать. На тот момент Коломойскому принадлежало 41,7% банка, Боголюбову – 33,3%. Коломойский утверждал, что Приватбанк стал жертвой произвола Нацбанка Украины. Позже бизнесмен уехал с Украины и долгое время жил за границей. 16 мая, после того как президентские выборы на Украине выиграл шоумен Владимир Зеленский, бизнесмен вернулся на Украину. Forbes оценивает состояние Коломойского в $1,1 млрд.