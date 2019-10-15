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«Альфастрахование» купило красноярского страховщика «Надежда»

Группа «Альфастрахование» купила 100% голосующих акций красноярской страховой компании «Надежда», говорится в сообщении «Альфастрахования». Сделка не повлияет на операционную деятельность страховой компании. Во время переходного периода «Надежда» будет работать как компания в составе группы «Альфастрахование» с сохранением бренда и продуктовой линейки, уточняется в сообщении. «В ближайшее время сформированная совместная управленческая команда подготовит план и приступит к реализации необходимых интеграционных мероприятий», – рассказали в «Альфастраховании». Представитель компании сумму сделки не раскрыл.

«Сделка прошла в денежной форме, взаиморасчеты проведены», – заявил «Интерфаксу» гендиректор «Альфастрахования» Владимир Скворцов. По его словам, группу интересует портфель договоров «Надежды» по ОСАГО, ДМС и портфель корпоративного бизнеса. Скворцов не назвал сроков полной интеграции компании, однако отметил, что группа довольна условиями сделки.

«Надежда» работает на российском страховом рынке с 1991 г., компания занимает лидирующие позиции на рынке Красноярского края. У нее есть лицензии на добровольные виды страхования и ОСАГО. Услугами «Надежды» пользуются более 700 000 клиентов – физических и юридических лиц. У компании 14 филиалов и 47 представительств. До сделки 100% «Надежды» принадлежало ее гендиректору Маргарите Филипповой. По данным Центробанка России, сборы «Надежды» в первом полугодии 2019 г. составили 1,2 млрд руб., по этому показателю компания занимает 53-е место среди 150 крупнейших российских страховщиков. Однако по итогам 2018 г. компания получила убыток около 97 млн руб., хотя годом ранее получила 22 млн руб. прибыли.

«Альфастрахование» – четвертый в стране страховщик по размеру премий (24,6 млрд руб. за I квартал). Компания входит в «Альфа групп» Михаила Фридмана и его партнеров. Чистая прибыль «Альфастрахования» по МСФО в 2018 г. выросла вдвое до 11 млрд руб.