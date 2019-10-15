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«Альфастрахование» купило красноярского страховщика «Надежда»

Ведомости
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Группа «Альфастрахование» купила 100% голосующих акций красноярской страховой компании «Надежда», говорится в сообщении «Альфастрахования». Сделка не повлияет на операционную деятельность страховой компании. Во время переходного периода «Надежда» будет работать как компания в составе группы «Альфастрахование» с сохранением бренда и продуктовой линейки, уточняется в сообщении. «В ближайшее время сформированная совместная управленческая команда подготовит план и приступит к реализации необходимых интеграционных мероприятий», – рассказали в «Альфастраховании». Представитель компании сумму сделки не раскрыл.

«Сделка прошла в денежной форме, взаиморасчеты проведены», – заявил «Интерфаксу» гендиректор «Альфастрахования» Владимир Скворцов. По его словам, группу интересует портфель договоров «Надежды» по ОСАГО, ДМС и портфель корпоративного бизнеса. Скворцов не назвал сроков полной интеграции компании, однако отметил, что группа довольна условиями сделки.

«Надежда» работает на российском страховом рынке с 1991 г., компания занимает лидирующие позиции на рынке Красноярского края. У нее есть лицензии на добровольные виды страхования и ОСАГО. Услугами «Надежды» пользуются более 700 000 клиентов – физических и юридических лиц. У компании 14 филиалов и 47 представительств. До сделки 100% «Надежды» принадлежало ее гендиректору Маргарите Филипповой. По данным Центробанка России, сборы «Надежды» в первом полугодии 2019 г. составили 1,2 млрд руб., по этому показателю компания занимает 53-е место среди 150 крупнейших российских страховщиков. Однако по итогам 2018 г. компания получила убыток около 97 млн руб., хотя годом ранее получила 22 млн руб. прибыли.

«Альфастрахование» – четвертый в стране страховщик по размеру премий (24,6 млрд руб. за I квартал). Компания входит в «Альфа групп» Михаила Фридмана и его партнеров. Чистая прибыль «Альфастрахования» по МСФО в 2018 г. выросла вдвое до 11 млрд руб.

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Forbes: запуск криптовалюты Gram могут отложить на полгода

Ведомости
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Запуск платформы TON, возможно, перенесут на полгода-год, сообщили Forbes два инвестора платформы. По словам одного из них, команда основателя Telegram Павла Дурова уверена, что сможет за это время урегулировать все спорные вопросы с комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Второй собеседник Forbes подтвердил, что вопрос о переносе запуска криптовалюты обсуждается среди представителей Дурова.

На судебном заседании 24 октября будет рассмотрено заявление SEC и принято окончательное решение. По словам близкого к команде Дурова собеседника Forbes, до этого заседания представители Telegram ограничат свое общение с инвесторами. SEC отказалась выступать с комментариями по иску к Telegram Group Inc, пока дело находится на рассмотрении суда, ранее во вторник, 15 октября, сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В субботу, 12 октября, SEC добилась временного судебного запрета на выпуск криптовалюты Gram компаниями Telegram Group Inc и TON Issuer Inc. SEC посчитала, что компании не зарегистрировали выпуск криптовалюты должным образом: регулятор утверждал, что Gram – ценная бумага, а значит, ее выпуск предполагает раскрытие и выпуск проспекта. Например, команда Telegram должна была предоставить инвесторам информацию о своем финансовом состоянии, менеджменте, факторах риска, утверждает SEC.

Позднее собеседник «Ведомостей», близкий к команде Дурова, говорил, что исход дела во многом зависит от действий Павла Дурова, вероятнее всего, он попробует договориться с SEC: в случае если у компании не получится договориться с регулятором, она вряд ли станет выпускать токены вне рынка США.

TON – это блокчейн-платформа, которую разрабатывает команда Дурова. На ее разработку Telegram в начале 2018 г. привлек $1,7 млрд. В экосистеме TON будет все – от контента до различных сервисов, товаров и услуг. Внутри TON будет обращаться криптовалюта под названием Gram. При этом у Telegram есть обязательство перед инвесторами – запустить рабочую блокчейн-сеть до 31 октября 2019 г. В противном случае команда обещала вернуть вложенные деньги.

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Новости

Google представила четвертое поколение смартфонов Pixel

Ведомости
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Корпорация Google во время презентации в Нью-Йорке представила новое – четвертое – поколение смартфонов Pixel. Трансляция велась в YouTube.

Главное нововведение в Pixel 4, как сообщила компания, – сенсорный радар, который понимает язык тела. Радар позволил, к примеру, оснастить устройство самой быстрой разблокировкой по лицу: смартфон реагирует на движение еще до того, как пользователь взял его в руки.

Google отметила также, в частности, что диктофон на Pixel 4 оснащен искусственным интеллектом. Он позволяет в режиме реального времени транскрибировать записываемые аудио в текст, а затем искать в этом тексте ту или иную фразу.

Новинка будет доступна в двух размерах и трех цветах – черном, белом и оранжевом. Цена начинается от $799. Предзаказ уже запущен.

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Бизнес
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Bloomberg узнал о планах Saudi Aramco заплатить $450 млн консультантам по IPO

Ведомости
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Нефтяная компания Saudi Aramco может выплатить до $450 млн консультантам по IPO, сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ходом подготовки первичного размещения акций компании. По их данным, нефтяная компания должна заплатить от $350 млн до $450 млн группе из более чем 20 банков, работающих над IPO.

Агентство указывает, что по условиям соглашений банки получат около 1% от $40 млрд, которые Saudi Aramco рассчитывает получить благодаря размещению акций. Такой размер комиссии считается не слишком высоким, однако, по данным Bloomberg, инвестбанкиры со всего мира стремились принять участие в подготовке IPO этой компании, поскольку в результате Saudi Aramco может стать самой дорогой компанией в мире. Ожидается, что основную часть выплат за подготовку IPO получат JPMorgan Chase и Morgan Stanley.

Как выяснила ранее Financial Times, правительство Саудовской Аравии на этой неделе может официально одобрить проведение IPO Saudi Aramco. После этого свое разрешение даст совет директоров компании, об IPO будет объявлено 20 октября. Эр-Рияд намерен разместить на саудовской бирже Tadawul до 3% акций Saudi Aramco уже в ноябре. Всего разместить планируется 5% акций. Наследный принц Мухаммад ибн Салман надеется, что компанию оценят в $2 трлн, пишет FT, но работающие над IPO специалисты оценивают ее ближе к $1,5 трлн.

В начале октября The Wall Street Journal писала, что Saudi Aramco может 25 октября опубликовать проспект эмиссии на арабском языке, а еще через два дня – на английском. После чего в ноябре проведет роуд-шоу для оценки привлекательности акций компании для инвесторов.

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Бизнес
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Структура «Росатома» может купить производителя лития в Чили

Ведомости
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Структура «Росатома» – Uranium One Group (U1G) – может купить у канадской компании Wealth Minerals контрольную долю в проекте по производству лития в Чили, сообщается в пресс-релизе на сайте Wealth Minerals.

Между сторонами подписан меморандум о взаимопонимании. По нему U1G выкупит до 51% в чилийском проекте на месторождении Атакама. Коммерческие условия сделки пока не определены, отмечается в пресс-релизе.

Соглашение, если оно будет подписано, предполагает, что U1G сможет покупать 100% произведенного в рамках проекта лития. По меморандуму предусмотрен период due diligence.

Чили – крупнейший производитель лития в мире. Месторождение Atacama, в свою очередь, обеспечивает треть мирового выпуска этого металла.

Uranium One Inc. – одна из крупнейших мировых уранодобывающих компаний, зарегистрирована в Канаде. Основной акционер – Uranium One Holding N.V. и АО «Ураниум уан груп», входящие в дивизион Uranium One госкорпорации «Росатом».

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Политика
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Председатели московских избиркомов получат премии за проведение выборов

Ведомости
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Председатели московских избирательных комиссий получат премии за проведение выборов в Мосгордуму, несмотря на многочисленные скандалы, сопровождавшие подготовку к голосованию, сообщает «РИА Новости».

Как сообщил член Мосгоризбиркома Владимир Попов, председатели территориальных комиссий получат премию в двойном размере, а председатели окружных избирательных комиссий – в тройном. Конкретные суммы зависят от числа жалоб, обращений, участия комиссии в эксперименте по организации электронного голосования и других аспектов.

Председатель ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным докладывала о проблемах на выборах в Москве и Санкт-Петербурге. Она сообщила президенту о скандалах, которые сопровождали выборы в Мосгордуму, и попросила главу государства рассмотреть предложения ЦИК по изменению законодательства. По ее мнению, причиной проблем в Москве стала устаревшая система сбора и проверки подписей избирателей.

Избирательная кампания в Москве сопровождалась протестами из-за действий окружных избиркомов, которые отказали в регистрации кандидатами в Мосгордуму большинству оппозиционных кандидатов. Отказы мотивировались тем, что комиссии признавали недостоверными подписи в поддержку оппозиционных кандидатов. Москвичи выходили на многотысячные акции, большинство из которых не были согласованы с властями города. Они проходили в июле и августе возле мэрии, Мосгоризбиркома, на Трубной площади и на Бульварном кольце. Они заканчивались разгоном протестующих полицией и жесткими задержаниями.

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Политика
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В Белоруссии отпустили задержанную по запросу США россиянку

Ведомости
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Задержанная на территории Белоруссии по запросу США россиянка Анна Богачева отпущена на свободу, говорится в Twitter посольства России в Белоруссии. Официальный представитель Генпрокуратуры Белоруссии Дмитрий Брылев заявил информагентству «БелТА», что зампрокурора Фрунзенского района Минска не увидел оснований для задержания гражданки России для последующей ее выдачи США.

«Генпрокуратура Белоруссии поставила вопрос о прекращении международного розыска в отношении Анны Богачевой на территории Белоруссии. Она освобождена», – пояснил Брылев.

Богачевой оказывают помощь сотрудники консульского отдела посольства России в Белоруссии, отмечается на официальной странице российского МИДа в Facebook.

Ранее член Общественной палаты России и президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич рассказал «Интерфаксу», что в Минске задержали гражданку России Анну Богачеву. По информации знакомого с ситуацией источника «РИА Новости», задержание произошло в воскресенье, 13 октября, в одной из гостиниц Минска. Богачева в этот момент находилась вместе с мужем и маленьким ребенком. После задержания россиянка связалась с российским консульством в Белоруссии.

Богачева с сентября прошлого года находится в санкционном списке США. В феврале американский минюст пояснил, что санкции против Богачевой были введены из-за того, что она якобы была одним из сотрудников Агентства интернет-исследований (АИИ). Данную организацию на территории США обвиняют во вмешательстве в выборы президента США в 2016 г. АИИ связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, которого называют «поваром [российского президента Владимира] Путина». Ранее Вашингтон предъявил аналогичные обвинения Пригожину и АИИ. Работает и работала ли ранее Богачева в агентстве, неизвестно.

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Бизнес
Новости

FT: Saudi Aramco может 20 октября официально объявить об IPO

Ведомости
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Правительство Саудовской Аравии на этой неделе должно официально одобрить проведение IPO нефтяной госкомпании Saudi Aramco, сообщает Financial Times со ссылкой на знакомых с ситуацией людей. После этого свое разрешение даст совет директоров компании, и она объявит о своих планах 20 октября.

Таким образом, Саудовская Аравия все ближе к реализации шага, предложенного наследным принцем Мухаммадом ибн Салманом вместе с другими экономическими реформами еще три года назад.

Эр-Рияд хочет разместить на саудовской бирже Tadawul до 3% акций Saudi Aramco уже в ноябре, пишет FT. Банкиры утверждают, что спрос со стороны местных инвесторов высокий. Правда, в сентябре издание сообщало, что саудовские власти оказывают давление на богатейшие семьи страны с целью заставить их купить акции компании. Затем Саудовская Аравия хочет провести листинг за границей. Фаворитом считается биржа в Токио.

Всего Saudi Aramco собирается разместить 5% акций. Но пока неясно, будет ли она оценена в $2 трлн, как того хочет принц Мухаммад, отмечает FT. Работающие над IPO специалисты оценивают ее ближе к $1,5 трлн. Иностранные инвесторы обеспокоены влиянием государства на стратегию Saudi Aramco и сентябрьскими атаками на нефтяные объекты компании, ответственность за которые Саудовская Аравия возлагает на Иран. Хотя генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил в понедельник, накануне визита президента Владимира Путина в Саудовскую Аравию, что ряд российских инвесторов проявляют интерес к этому IPO.

В начале октября The Wall Street Journal сообщала, что Saudi Aramco должна 25 октября опубликовать проспект эмиссии на арабском языке, а еще через два дня – на английском. После чего в ноябре проведет роуд-шоу с целью оценить интерес инвесторов и определить стоимость акций.

Политика
Новости

Во Франции задержали бывшего замдиректора центра связи ФСИН

Ведомости
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Во Франции по запросу России задержали ранее скрывшегося за границей бывшего замдиректора центра связи ФСИН России Павла Щетинина, сообщила Генпрокуратура России. Щетинин на момент задержания находился в международном розыске, ему грозит до десяти лет лишения свободы, уточнили в надзорном ведомстве.

«Он обвиняется по ч. 3 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия)», – говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры. В ближайшее время ведомство направит Франции документы для экстрадиции задержанного в Россию.

16 марта 2018 г. было возбуждено уголовное дело по факту злоупотреблений должностными полномочиями при закупке компьютеров для ФСИН в 2015 г. В частности, дело завели по двум статьям – ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество) и ч. 1 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями). В октябре прошлого года экс-директор центра связи ФСИН Игорь Шайков стал обвиняемым по делу. По информации следствия, Шайков и двое его заместителей – Щетинин и Андрей Краснюков – договорились обеспечить ФГУП «НТЦ «Атлас» победу в аукционе. С предприятием был подписан контракт на поставку 1500 компьютерных комплексов общей стоимостью более 160 млн руб. На данный момент Шайков и Краснюков содержатся в СИЗО.

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Стиль жизни
Новости

Картину Дали украли из галереи в США за 32 секунды

Ведомости
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Работу Сальвадора Дали «Горящий жираф» похитили из галереи Dennis Rae Fine Art в Сан-Франциско, сообщает телеканал ABC7. На опубликованном телеканалом видео можно заметить мужчину в кепке и футболке, подходящего к картине. На то, чтобы войти в галерею, украсть произведение искусства и выйти из здания у него ушло всего 32 секунды, отмечает издание.

«Горящий жираф» был выставлен в витрине, чтобы привлечь внимание к выставке произведений испанских сюрреалистов, проходившей в галерее в тот момент. Дали создал эту картину в 1966–1967 гг. под влиянием творчества Пабло Пикассо.

Директор галереи Анджела Келлетт сообщила телеканалу, что у вора мог быть сообщник, который отвлекал сотрудника галереи. По мнению директора галереи, продать картину будет крайне непросто, поскольку искусствоведы и эксперты хорошо знают перечень легально продающихся работ Дали.

В Москве в январе 2019 г. также произошла громкая кража – картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи. На видеозаписи из музея было видно, как мужчина снял полотно со стены на глазах у посетителей, вытащил из рамы и унес. Похитителя приняли за работника музея, поиски картины начались только спустя несколько минут. Подозреваемого задержали на следующий день в Подмосковье, картину нашли и вернули в галерею. Похитителем оказался Денис Чуприков, уроженец Крыма. Его осудили на три года колонии.

Десять самых громких музейных краж

Финансы
Новости

Суд в Лондоне оставил в силе арест активов Коломойского по делу Приватбанка

Ведомости
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Апелляционный суд Лондона подтвердил право британской юрисдикции рассматривать по существу иск Приватбанка к его бывшим владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, говорится в сообщении на сайте банка. Также суд постановил оставить в силе арест активов бывшего руководства.

Речь идет о судебном разбирательстве по делу о выводе средств из Приватбанка. С учетом издержек и процентов организация собирается взыскать с экс-руководителей около $3 млрд. В 2018 г. суд Лондона отклонил жалобу банка на Коломойского и Боголюбова из-за некорректной юрисдикции и постановил отменить ранее наложенный всемирный арест на их активы. Апелляционный суд полностью отменил это решение и постановил, что иск может рассматриваться по существу в Англии. Ответчики не смогут обжаловать это решение, говорится в сообщении.

Коломойский в 1990-х гг. вместе с Боголюбовым создали Приватбанк, который стал крупнейшим на Украине. В 2016 г. украинские власти решили его национализировать. На тот момент Коломойскому принадлежало 41,7% банка, Боголюбову – 33,3%. Коломойский утверждал, что Приватбанк стал жертвой произвола Нацбанка Украины. Позже бизнесмен уехал с Украины и долгое время жил за границей. 16 мая, после того как президентские выборы на Украине выиграл шоумен Владимир Зеленский, бизнесмен вернулся на Украину. Forbes оценивает состояние Коломойского в $1,1 млрд.

Политика
Новости

В Москве задержали еще одного фигуранта «московского дела»

Ведомости
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Правоохранительные органы пришли с обыском и задержали еще одного фигуранта «московского дела», сообщило «ОВД-инфо». Его зовут Александр Мыльников.

О задержании Мыльникова организации сообщила его жена Мария. По ее словам, в квартиру пришли 10 силовиков, некоторые из них были в форме и бронежилетах. Во время обыска изъяли телефон, все флешки, жесткие диски из компьютеров, ноутбук, а также одежду, в которой Мыльников был на одном из летних митингов.

Адвокат Мыльникова Татьяна Тятова подтвердила РБК информацию об обысках: «Действительно, обыски проводились, его задержали, увезли пока неизвестно куда». По предварительным данным «ОВД-инфо», Мыльникову могут вменить применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК).

Позже Следственный комитет России (СКР) подтвердил задержание Мыльникова по делу о массовых беспорядках, отмечает «РИА Новости».

СКР возбудил дело о массовых беспорядках, а также несколько дел о применении насилия в отношении представителя власти после несогласованного митинга 27 июля. Акция протеста проводилась в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. На акции 27 июля были задержаны 1373 человека (данные «ОВД-инфо»).

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