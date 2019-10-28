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Сбербанк добавил в приложение возможность оплаты услуг за рубежом

В мобильном приложении Сбербанка появилась возможность переводить деньги на счета по всему миру, в том числе в пользу юридических лиц, сообщила пресс-служба банка. С помощью этого сервиса можно будет оплатить бронь иностранного отеля и другие услуги за рубежом.

Для перевода в приложении нужно будет указать реквизиты получателя: номер счета, SWIFT-код, ФИО или название организации. Денежный перевод можно отправить в долларах или евро, максимальный размер перевода на момент запуска составит 300 000 руб. в день или эквивалент этой суммы в валюте. Комиссия за перевод составит 1% от суммы, но не меньше 150 руб.

В начале октября Сбербанк запустил сервис международных переводов на карты Visa и Mastercard через мобильное приложение. Перевод можно сделать в рублях, долларах и евро, сумма не должна превышать 150 000 руб. в сутки или эквивалента в валюте. Комиссия также составляет 1% от суммы перевода.