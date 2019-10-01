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Сбербанк запустил в мобильном приложении переводы за рубеж на карты Visa и Mastercard

Сбербанк запускает сервис международных переводов на карты Visa и Mastercard через мобильное приложение «Сбербанк онлайн», говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Для того чтобы сделать перевод, клиенту нужно войти в приложение, выбрать в меню платежей опцию «За рубеж» – «По номеру карты», ввести номер карты получателя и указать сумму, валюту перевода, а также фамилию и имя получателя. Срок доставки составит несколько минут, обещает Сбербанк. В некоторых случаях перевод может зачисляться дольше, но не более трех рабочих дней, отмечает кредитная организация.

Деньги можно переводить в любую страну, исключения – США, Тайвань, Куба, Иран, КНДР, Сомали, Сирия и Япония. Перевод можно сделать в рублях, долларах и евро, сумма не должна превышать 150 000 руб. или эквивалента в валюте. Комиссия за перевод – 1% от суммы независимо от валюты. Опция будет сначала доступна пользователям устройств на платформе Android, а позже она появится и на iPhone.

В мае Сбербанк запустил сервис денежных переводов в Европу. Ранее отправить деньги на счет европейского банка можно было только в отделениях Сбербанка. За месяц до этого кредитная организация совместно с Western Union запустила в «Сбербанк онлайн» сервис мгновенных переводов с карты по номеру телефона и имени получателя в страны ближнего зарубежья, в частности Белоруссию, Азербайджан, Грузию, Монголию, Таджикистан, Туркмению, Казахстан, Киргизию, Молдавию и Узбекистан.

Ранее в сентябре в «Сбербанк онлайн» появилась возможность пополнения карт Сбербанка с карт сторонних банков. Комиссия за новую услугу составляет 1,2%, но не менее 30 руб. За пополнение кредитных карт Сбербанка комиссия не взимается. «Эта функция пригодится тем, кто пользуется картами разных банков, но основная – карта Сбербанка», – отмечала пресс-служба банка.