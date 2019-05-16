В «Сбербанк онлайн» появилась возможность отправлять деньги в Европу

Максим Стулов / Ведомости

Сбербанк запускает сервис денежных переводов в Европу через мобильное приложение «Сбербанк онлайн», сообщил «Ведомостям» представитель банка. Сначала услугой смогут воспользоваться владельцы iPhone, позже она появится и на устройствах Android. Переводы будут осуществляться через систему Western Union.

Пока отправить деньги через «Сбербанк онлайн» можно будет в Австрию, Бельгию, Болгарию, Германию, Грецию, Испанию, Италию, Кипр, Литву, Нидерланды, Португалию, Финляндию, Францию, Эстонию. Представитель Сбербанка пообещал, что количество стран будет постепенно увеличиваться.

Комиссия за перевод составляет 1% от его суммы, добавил он. Максимальная сумма – до 300 000 руб. в день в зависимости от страны.

Чтобы воспользоваться услугой, клиент Сбербанка должен в приложении выбрать раздел «За рубеж» в меню платежей, а в нем страну, ввести сумму перевода, имя и фамилию получателя, а также номер его банковского счета и название банка. Оформление перевода в приложении занимает пару минут, утверждает вице-президент госбанка Игорь Мамонтов. А деньги могут идти до трех рабочих дней, добавил представитель Сбербанка.

Ранее отправить деньги на счет европейского банка можно было только в отделениях Сбербанка. Комиссия там также составляет 1%, а сумма перевода не ограничена. По словам представителя Сбербанка, в «Сбербанк онлайн» пока нельзя перевести деньги на карты иностранных эмитентов, однако сервис разрабатывается и банк планирует запустить его позже.

В некоторых других банках такая услуга есть. Например, такой перевод можно сделать в приложении «Тинькофф банка»: до 20 000 руб. в месяц бесплатно, далее с комиссией 1,5% от суммы. На сайте Альфа-банка можно перевести деньги с любой карты на карту зарубежного банка с комиссией 2% от суммы плюс 40 руб.

В апреле Сбербанк совместно с Western Union запустил в «Сбербанк онлайн» сервис мгновенных переводов с карты по номеру телефона и имени получателя в страны ближнего зарубежья. Это Белоруссия, Азербайджан, Грузия, Монголия, Таджикистан, Туркмения, Казахстан, Киргизия, Молдавия и Узбекистан. Получить деньги можно наличными в пунктах Western Union. Сумма перевода – от 100 до 100 000 руб., комиссия – 1%, но не менее 30 руб.

У Western Union также есть подобные сервисы по переводу денег в другие страны в интернет-банках и мобильных приложениях Промсвязьбанка, «Уралсиба», «Почта банка», «Авангарда».

Системы денежных переводов уверяют, что получатель может забрать деньги в пункте выдачи почти мгновенно после их отправки. Пункты выдачи наличных в городах Европы есть у Western Union, Contact, «Золотой короны», «Юнистрима». Получить деньги при переводах через эти системы можно и на карту. Размер переводов ограничен. По закону, перевести из России за рубеж более $5000 (или эквивалента в другой валюте) за один день без открытия счета нельзя. Лимиты есть и у самих систем переводов. Так, в Western Union онлайн можно отправить суммы до 100 000 руб. в день, в «Юнистриме» – столько же, но за одну операцию, в Contact максимальная сумма перевода зависит от страны получателя. За переводы с отправителя взимается комиссия. Чаще всего для сумм до $100–200 (или эквивалента) в зависимости от системы комиссия фиксированная и не всегда выгодная. Например, в Western Union комиссия за переводы до 10 000 руб. в дальнее зарубежье составит 100 руб., в Contact за перевод в Бельгию на сумму до $150 придется заплатить $3 комиссии, в Италию комиссия для той же суммы составит фиксированные 5 евро. Плата за более крупные переводы в страны Европы, как правило, составляет до 3% от суммы в зависимости от системы и страны получения. Получатель перевода комиссии не платит.

Как следует из данных ЦБ, в 2018 г. из России больше всего отправили денег через платежные системы в Узбекистан – $2,9 млрд. Из европейских стран наиболее популярна была Чехия, туда ушло $36,2 млн.