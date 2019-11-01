ЦБ отозвал лицензию у омского «Эксперт Банка»
Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у омского «Эксперт Банк», говорится в сообщении регулятора.
«Эксперт Банк» работал с многочисленными нарушениями законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Банк предоставлял регулятору недостоверную финансовую отчетность, проводил сомнительные операции, связанные с продажей иностранной валюты, занимался выводом денег за границу. За последний год ЦБ неоднократно применял к банку меры, в том числе запрещал привлекать денежные средства граждан.
Регулятор признал организацию внутреннего контроля в «Эксперт Банке» неэффективной. Информацию о противоправной деятельности ЦБ направил в правоохранительные органы.
Согласно данным ЦБ, по величине активов «Эксперт Банк» занимал 209-е место в российской банковской системе. Кредитная организация являлась участником системы страхования вкладов. Клиентам банка будут возвращены суммы вкладов в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. в совокупности на одного гражданина с учетом начисленных процентов.
Становление банковской системы. Основные события за 20 лет
Банковская система преодолевает последствия кризиса 1998 г.
По рекомендации Базельского комитета ЦБ вводит мотивированное суждение при формировании резервов. Банки обязаны публиковать годовую отчетность, включая обязательные нормативы. Принимается «антиотмывочный» закон
Банковский сектор растет опережающими темпами, активизировалось привлечение ресурсов на внешних рынках, создается много новых банков. ЦБ передает ВТБ правительству, банк возглавляет Андрей Костин. Приватизация «Росгосстраха». Снятие ограничения на отнесение страховых взносов на себестоимость приводит к включению ДМС в соцпакеты
Начало розничного бума. Введение ОСАГО дает сильнейший импульс развитию страхового рынка. Вклады населения превысили 1,5 трлн руб. Развивается розничное кредитование
Заработала система страхования вкладов. Попытка ЦБ при отборе в нее очистить рынок от слабых банков проваливается и вызывает кризис доверия
Рекордный рост отношения активов банков к ВВП – с 45,1 до 52,8%. Иностранцы скупают российские банки, страховщиков и инвестбанки
«Народные» IPO Сбербанка и ВТБ. Сбербанк возглавил Герман Греф
Финансовый кризис добрался до России. Правительство выделило 950 млрд руб. на докапитализацию банков. ЦБ выдает 3,4 трлн руб. беззалоговых кредитов. Страховка вкладов увеличена до 700 000 руб.
Экономическая ситуация стабилизируется, ЦБ сворачивает антикризисные меры. Все подразделения банков подключены к системе электронных срочных платежей (БЭСП). ЦБ переводит банки на «Базель II»
Долговой кризис в еврозоне заставил и банки, и заемщиков переориентироваться на внутренний рынок. Растет кредитное страхование. Вклады населения превысили 10 трлн руб. Крупнейшая до 2017 г. санация: ВТБ получил на спасение Банка Москвы 295 млрд руб.
Реформа надзора: Федеральная служба по финансовым рынкам передана Центробанку, который возглавила Эльвира Набиуллина. Новый бум потребительского кредитования, ЦБ пытается охладить этот рынок. Начало зачистки банковского сектора
Новый кризис. Страховка по вкладам удвоена до 1,4 млн руб. Утвержден перечень системно значимых банков, надзор за ними передан профильному департаменту ЦБ
Докапитализация банков, их активы превысили ВВП. Начало эмиссии карт созданной в ответ на санкции национальной платежной системы «Мир». Зачистка добралась до страхового рынка. Первое повышение тарифов ОСАГО. Бурный рост инвестиционного страхования жизни, продвигаемого через банки
Кризис на рынке ОСАГО: выплаты превысили сборы. Пик зачистки банковской системы: отозвано 97 лицензий банков с суммарными активами 1,1 трлн руб.
Население стало главным источником средств для банков. Крупнейший страховой случай для АСВ: почти 170 млрд руб. вкладчикам «Югры». Введение нового механизма санации. ЦБ сразу опробовал его на трех системно значимых банках – «ФК Открытие», Бинбанке и Промсвязьбанке. Переход на натуральные выплаты в ОСАГО
Новый бум розничного кредитования, ЦБ пытается охладить рынок. Прибыль банков составила рекордные 1,3 трлн руб. Внедрение МСФО 9