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ЦБ отозвал лицензию у омского «Эксперт Банка»

Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у омского «Эксперт Банк», говорится в сообщении регулятора.

«Эксперт Банк» работал с многочисленными нарушениями законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Банк предоставлял регулятору недостоверную финансовую отчетность, проводил сомнительные операции, связанные с продажей иностранной валюты, занимался выводом денег за границу. За последний год ЦБ неоднократно применял к банку меры, в том числе запрещал привлекать денежные средства граждан.

Регулятор признал организацию внутреннего контроля в «Эксперт Банке» неэффективной. Информацию о противоправной деятельности ЦБ направил в правоохранительные органы.

Согласно данным ЦБ, по величине активов «Эксперт Банк» занимал 209-е место в российской банковской системе. Кредитная организация являлась участником системы страхования вкладов. Клиентам банка будут возвращены суммы вкладов в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. в совокупности на одного гражданина с учетом начисленных процентов.

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