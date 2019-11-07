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ВТБ рассказал о тестировании оплаты поездок в метро по биометрии

ВТБ тестирует систему оплаты проезда в московском метро по биометрии совместно с «Ростелекомом», рассказал зампред правления банка Анатолий Печатников. Воспользоваться технологией, по словам Печатникова, смогут клиенты всех банков, она будет работать на базе Единой биометрической системы (ЕБС). «Ростелеком» — оператор ЕБС.

Технология позволит пассажирам проходить через турникет за одну миллисекунду, к такому показателю стремится ВТБ. За это время платформа успеет распознать пассажира по лицу и принять решение: открывать створки турникета или нет, говорит Печатников.

В начале сентября о тестировании технологии распознавания лиц для оплаты проезда в сообщила пресс-служба метрополитена: «Московский метрополитен совместно с ВТБ и Сбербанком проводит внутреннее тестирование возможности оплаты проезда с помощью биометрии. Пассажиры московского метро в тестировании не участвуют» (цитата по «РИА Новости»).

На станции «Сухаревская» московский метрополитен совместно со Сбербанком уже запустили тестирование технологии и привлекли фокус-группу. Для оплаты проезда пассажирам необходимо скачать на телефон мобильное приложение и пройти небольшую процедуру регистрации: сделать селфи и ввести данные банковской карты, рассказывали «РИА новости» в пресс-службе Сбербанка. Платформа разработана на базе продукта по распознаванию лиц от VisionLabs.

Единая биометрическая система заработала с 1 июля 2018 г. для удаленного предоставления финансовых услуг. По закону обеспечить сбор данных в ЕБС обязаны все банки, соответствующие критериям. Сейчас биометрию собирают 155 банков в более чем 5300 отделениях.

Сбербанк создает собственную биометрическую платформу, конкурирующую с ЕБС. В конце 2018 г. госбанк сообщил, что получил миллионы биометрических образцов. В ЕБС зарегистрировано около 65 000 человек, сказал 6 ноября представитель «Ростелекома». «Ведомости» направили запросы в Сбербанк и московский метрополитен.