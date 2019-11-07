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ВТБ рассказал о тестировании оплаты поездок в метро по биометрии

Ведомости
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ВТБ тестирует систему оплаты проезда в московском метро по биометрии совместно с «Ростелекомом», рассказал зампред правления банка Анатолий Печатников. Воспользоваться технологией, по словам Печатникова, смогут клиенты всех банков, она будет работать на базе Единой биометрической системы (ЕБС). «Ростелеком» — оператор ЕБС.

Технология позволит пассажирам проходить через турникет за одну миллисекунду, к такому показателю стремится ВТБ. За это время платформа успеет распознать пассажира по лицу и принять решение: открывать створки турникета или нет, говорит Печатников.

В начале сентября о тестировании технологии распознавания лиц для оплаты проезда в сообщила пресс-служба метрополитена: «Московский метрополитен совместно с ВТБ и Сбербанком проводит внутреннее тестирование возможности оплаты проезда с помощью биометрии. Пассажиры московского метро в тестировании не участвуют» (цитата по «РИА Новости»).

На станции «Сухаревская» московский метрополитен совместно со Сбербанком уже запустили тестирование технологии и привлекли фокус-группу. Для оплаты проезда пассажирам необходимо скачать на телефон мобильное приложение и пройти небольшую процедуру регистрации: сделать селфи и ввести данные банковской карты, рассказывали «РИА новости» в пресс-службе Сбербанка. Платформа разработана на базе продукта по распознаванию лиц от VisionLabs.

Единая биометрическая система заработала с 1 июля 2018 г. для удаленного предоставления финансовых услуг. По закону обеспечить сбор данных в ЕБС обязаны все банки, соответствующие критериям. Сейчас биометрию собирают 155 банков в более чем 5300 отделениях.

Сбербанк создает собственную биометрическую платформу, конкурирующую с ЕБС. В конце 2018 г. госбанк сообщил, что получил миллионы биометрических образцов. В ЕБС зарегистрировано около 65 000 человек, сказал 6 ноября представитель «Ростелекома». «Ведомости» направили запросы в Сбербанк и московский метрополитен.

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Политика
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США обвинили двух бывших сотрудников Twitter в шпионаже на Саудовскую Аравию

Ведомости
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Минюст США обвинил двух бывших сотрудников Twitter в шпионаже в пользу Саудовской Аравии, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на ведомство.

Гражданин США Ахмад Абуаммо был арестован за то, что следил за пользователями трех аккаунтов по поручению королевства, пишет издание. Другой — Али Альзабара — предположительно находится в Саудовской Аравии. По данным издания, он обвинен в доступе к личной информации более чем 6 000 учетных записей Twitter в 2015 г.

Как пишет газета The Washington Post, один из аккаунтов, которые он мог взломать, принадлежал Омару Абдулазизу, известному критику Саудовской Аравии. Этот человек был другом Джамаля Хашкоджи, убитого обозревателя Washington Post. Издание указывает, что это первый случай, когда федеральные прокуроры открыто обвинили Эр-Рияд в шпионаже в США.

Хашкоджи, критиковавший Мухаммеда ибн Салмана и живший в США, в начале октября 2018 г. отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле и после этого перестал выходить на связь. Сначала Эр-Рияд утверждал, что журналист пропал после того, как покинул консульство, но 20 октября прокуратура Саудовской Аравии признала, что корреспондент был убит в здании диппредставительства. 

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Политика
Новости

Счетная палата предупредила о риске сокращения населения России

Ведомости
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Россия может не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения, говорится в докладе Счетной палаты.

В материале уточняется, что численность населения в России на 1 сентября 2019 г. составила 146,7 млн человек. С начала года численность россиян сократилась на 52 500 человек. При этом миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения только на 76 %.

Согласно докладу, с января по август в России родилось 994 300 человек, что на 83 800 человек (минус 7,8%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Число умерших за этот же период (1,2 млн человек) сократилось на 33 700 человек, или на 2,7%. Аудиторы отмечают, что естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд и создает существенные риски для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого роста числа граждан.

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Бизнес
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РБК сообщил о переходе основной части долга «Мечела» к ВТБ

Ведомости
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ВТБ выкупил весь долг компании «Мечел» Игоря Зюзина перед Сбербанком на сумму около 50 млрд руб., сообщает РБК со ссылкой на источники. Представитель ВТБ подтвердил факт перехода долга «Мечела», а Сбербанк не стал комментировать сделку. В «Мечеле» не ответили на запрос издания.

С учетом состоявшейся сделки компания «Мечел» должна ВТБ около 204,6 млрд руб., что соответствует почти 50% всего долгового портфеля группы, указывает издание. Вторым крупнейшим кредитором компании остается Газпромбанк (142,6 млрд руб. долга)

Источники издания сообщили, что состоявшаяся сделка между банками является частью схемы по обмену долгами: Сбербанк получит долг «Евроцемент груп» Филарета Гальчева перед ВТБ. Чистый долг «Евроцемент груп» в 2016 г. достигал 100 млрд руб., из которых Сбербанку компания была должна около 65 млрд руб. Точный размер долга не назывался.

В начале июля Сбербанк сообщал, что получил от «Мечела» обновленную финансовую модель и предложения по реструктуризации задолженности. Последние несколько лет «Мечел» вел процесс реструктуризации и рефинансирования своей задолженности. Общий долг компании в июле превышал 410 млрд руб. Долговая нагрузка составляла 5,7 EBITDA на конец I квартала 2019 г.

В 2017 г. основные кредиторы компании — Газпромбанк, ВТБ, Сбербанк и ВЭБ — согласились с новыми условиями погашения долгов в 2022 г. При этом иностранные кредиторы подали иск в Лондонский международный арбитражный суд с требованием взыскать задолженность «Мечела» в размере $461 млн. Впоследствии компания договорилась о рефинансировании и этих долгов.

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Политика
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СМИ сообщили о попытке угона самолета в аэропорту Амстердама

Ведомости
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Один из терминалов амстердамского аэропорта Схипхол был полностью закрыт для пассажиров из-за попытки угона одного из самолетов, сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация. Телеканал сообщил, что нештатная ситуация связана с возможной попыткой захвата рейса UX1094 AirEuropa из Амстердама в Мадрид.

Во время посадки пассажиров в самолет пилот нажал тревожную кнопку. К тому моменту 27 человек уже поднялись на борт лайнера. По предварительным данным, угнать самолет пытался человек, вооруженный ножом. Военная полиция Нидерландов подтвердила чрезвычайную ситуацию на одном из самолетов, но сообщила подробностей инцидента.

Администрация аэропорта позже сообщила в Twitter, что пассажиры и члены экипажа благополучно покинули самолет. Экстренные службы продолжают работу на месте событий и обследуют воздушное судно. Авиакомпания AirEuropa объяснила инцидент тем, что пилот случайно поднял тревогу. Перевозчик принес пассажирам извинения за неудобства.

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Бизнес
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Миллер назвал условия заключения контракта на транзит газа через Украину

Ведомости
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Для подписания нового контракта на транзит российского газа через Украину необходимо решить комплекс «принципиально важных вопросов», заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. В частности, урегулировать судебные споры между «Газпромом» и «Нафтогазом» и вoсстановить баланс интересов сторон, говорится в сообщении «Газпрома».

«Если украинская сторона не успеет закончить эту работу к 1 января 2020 г., «Газпром» готов к продлению на переходный период действующего транзитного контракта с учетом актуальных рыночных условий», – приводятся в сообщении компании слова Миллера по итогам встречи с уполномоченным правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее.

Помимо этого Украина должна отменить решения антимонопольного кoмитета, оштрафовавшего «Газпром» по обвинению в «злоупoтреблении монопольным полoжением» на украинском газовом рынке. Стороны также должны договориться об объеме и условиях прямых закупок газа у России со следующего года. «Решение украинской стороны напрямую влияет на прoпускную способность рoссийской газотранспортной системы, которую должен пoддерживать «Газпром» на границе с Украинoй», – говорится в сообщении российской компании.

Срок действия контракта на транзит газа через территорию Украины заканчивается 31 декабря 2019 г. Москва и Киев ранее начали переговоры об условиях транзита. Москва предложила отказаться от взаимных претензий или продлить имеющийся договор еще на 10 лет, «Газпром» ранее заявлял о готовности снизить тарифы на поставку газа. Очередные трехсторонние консультации в формате Россия – ЕС – Украина пройдут в конце ноября.

Нефтегазовая промышленность. Главные события за 20 лет

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Политика
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Демократы назначили дату первых слушаний об импичменте Трампа

Ведомости
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Демократы планируют провести первые открытые слушания в палате представителей (нижняя палата конгресса США. – «Ведомости») по вопросу об импичменте президента Дональда Трампа на следующей неделе, написал в Twitter председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф. По его словам, 13 ноября выступит временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор и зампомощника госсекретаря США Джордж Кент, а 15 ноября – бывший посол США в Киеве Мари Йованович.

В конце сентября спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента Трампа. Это произошло после скандала вокруг июльского разговора американского лидера с украинским президентом Владимиром Зеленским. Демократы обвиняют Трампа в попытке давления на президента Украины для начала расследования возможных коррупционных связей Хантера Байдена – сына Джо Байдена, бывшего вице-президента и фаворита нынешней предвыборной гонки от демократической партии. Во время президентства Обамы Байден-младший работал в занимающейся добычей газа на Украине Burisma Holdings. Его доход за пять лет работы в компании составил около $2 млн, что, по мнению Трампа, является доказательством коррупции.

Открытые слушания – это новый этап расследования демократов, и это будет первый случай, когда страна услышит напрямую от официальных лиц обвинения в том, что Трамп подтолкнул Украину провести расследование в отношении Хантера Байдена, сообщает телеканал CNN. Следователи заслушали более десятка свидетелей за закрытыми дверями, собрав воедино доказательства многомесячной кампании, инициированной личным адвокатом президента Рудольфом Джулиани на Украине, которая включала в себя попытку убрать Йованович с должности посла США в Киеве и затем убедить Украину начать расследование в отношении Байдена-младшего, отмечает телеканал.

Показания Тейлора являются одними из наиболее значимых для демократов доказательств того, что $400 млн военной помощи Украине и встреча Трампа с Зеленским один на один были обусловлены тем, что Украина начала расследования в отношении Байдена, передает CNN. По мере того как демократы начинают переходить от показаний к установлению фактов, комитет по разведке начал публиковать стенограммы допросов за закрытыми дверями. Ранее уже были обнародованы показания Йованович. По словам Шиффа, стенограмма показаний Тейлора будет опубликована позднее в среду.

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Бизнес
Новости

Акции Uber подешевели до минимума после снятия ограничений на их продажу

Ведомости
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Акции Uber Technologies Inc. подешевели на 8,7% до $25,58 на торгах на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Исторический минимум был зафиксирован на фоне окончания срока действия ограничений на продажу бумаг компании после IPO, пишет Bloomberg. Акции Uber к 18.13 мск в среду дешевеют на 4,43% до $26,78.

По информации источника Bloomberg, знакомого с ситуацией, перед открытием торговой сессии в среду, 6 ноября, было проведено большое количество операций с бумагами Uber. В частности, Goldman Sachs продал около 2 млн акций в интересах неназванного держателя по цене $26,90 за бумагу, что на 4% ниже их стоимости на момент закрытия торгов во вторник, 5 ноября. При этом стоимость акций Uber к закрытию торгов во вторник была на 38% ниже цены предложения во время IPO в мае.

Uber 5 ноября сообщил о росте чистого убытка в июле – сентябре на 20% в годовом выражении, до $1,16 млрд. Причиной убытка компания назвала большие расходы на развитие новых проектов.

Uber – международная технологическая компания, развивающая одноименное приложение по вызову такси. Компания была создана в 2009 г. В мае 2019 г. Uber в ходе IPO привлек более $8 млрд.

Самые удивительные вещи, которые забывали пассажиры Uber

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Бизнес
Новости

«Вкусвилл» и бывший совладелец «Кофе Хауза» создали компанию «Вкускофе»

Ведомости
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Ритейлер «Вкусвилл» и бывший совладелец сети «Кофе Хауз» Владислав Дудаков создали новую компанию – «Вкускофе», свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса». 80% долей в компании, зарегистрированной 18 октября, принадлежит «Вкусвиллу», 20% – у Дудакова. Дудаков также стал гендиректором «Вкускофе». В качестве видов деятельности «Вкускофе» указаны ресторанный бизнес, обслуживание на вынос, а также и производство соков, готовых блюд и снэков.

Дудаков – сооснователь и бывший руководитель сети кофеен «Кофе Хауз», которую в 2014 г. купила «Шоколадница». Сейчас, по данным «СПАРК-Интерфакса», он владеет 95% долей в ООО «Кофе офис», которое специализируется на доставке кофе. Бизнесмен также является единственным владельцем ООО «ВД Рестор» (деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания).

«Вкусвилл» появился в 2012 г., когда основатель сети магазинов молочной продукции «Избенка» Андрей Кривенко решил расширить формат – как ассортимент, так и площади. В новых магазинах стали продаваться не только молочные продукты. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2018 г. «Вкусвилл» нарастил выручку на 70,3% до 54,6 млрд руб., а его чистая прибыль увеличилась до 1,14 млрд руб. с 18,2 млн руб. в 2017 г. В сентябре число магазинов сети превысило 1000.

Владельцы «Вкусвилла» – фонды Baring Vostok (12,16%), основатель сети Андрей Кривенко (1,8%). 86,08% долей через ООО «Проект Избенка» и АО «Эволюционная цель» владеет Евгений Лисицын.

Бизнес
Новости

Bloomberg: Саудовская Аравия попросила Китай помочь с рекордным IPO Saudi Aramco

Ведомости
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Китайские госкомпании, одна из которых Sinopec Group, ведут переговоры об инвестировании от $5 млрд до $10 млрд в IPO нефтяной компании Saudi Aramco, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их информации, Саудовская Аравия добивается от правительств дружественных стран поддержки рекордной продажи акций.

Наряду с китайскими нефтяными госкомпаниями в переговорах участвуют также китайские инвестфонды, в частности и China Investment Corp. (CIC), и Фонд Шелкового пути, рассказали источники агентства. Переговоры еще не завершены, и, по словам источников, состав инвесторов и суммы, которые внесет каждый участник IPO, в конечном итоге будут зависеть от правительства Китая.

Инвестиции в Saudi Aramco укрепят связи с Саудовской Аравией, а также дадут Китаю возможность получить прибыль от роста цен на нефть, отмечает Bloomberg. Saudi Aramco официально не комментирует данную информацию. Представители Фонда Шелкового пути, CIC, Sinopec Group не ответили на запросы Bloomberg о комментариях. Комиссия по надзору и управлению госактивами Китая и минфин страны отказались от комментариев.

Ранее, 3 ноября, саудовское управление по рынку капитала одобрило публичное размещение акций Saudi Aramco. IPO состоится на саудовской бирже Tadawul. Ценовой диапазон и количество акций, которые предполагается продать, Saudi Aramco пока не раскрывает. Проспект эмиссии может быть представлен 9 ноября. Ожидается, что сбор заявок завершится 4 декабря, торги начнутся 11 декабря, ранее сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники. Стоимость компании в ходе IPO может быть оценена в $2 трлн, заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман.

Власти Саудовской Аравии оказывают давление на богатейшие семьи страны, чтобы они поучаствовали в IPO Saudi Aramco, писала ранее Financial Times со ссылкой на источники. Одному из бизнесменов было предложено вложить $100 млн, рассказал FT его советник. По его словам, этот бизнесмен также был одним из задержанных в Ritz-Carlton и в рамках сделки с властями передал свои активы и платит ежемесячный взнос: «Теперь его призывают исполнить свой патриотический долг перед королевством. Но есть предел тому, насколько патриотичным он хочет быть».

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Политика
Новости

Задержан предполагаемый соучастник убийства начальника ингушского центра «Э»

Ведомости
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Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве мужчину, который проверяется на причастность к убийству начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники. Позже собеседник ТАСС заявил, что проверка не подтвердила его причастность к преступлению.

По словам собеседника «Интерфакса», задержанный находился на месте происшествия во время убийства и был знаком с Эльджаркиевым. Источник ТАСС рассказал, что ранее для проверки были задержаны несколько человек, но их причастность к преступлению также не подтвердилась.

Эльджаркиев и его брат были убиты в Москве 2 ноября. По информация следствия, неизвестный произвел не менее 10 выстрелов. Следственный комитет завел уголовное дело по ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц) и ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконное ношение оружия).

В убийстве Эльджаркиева подозревают 46-летнего уроженца Ингушетии Курейша Картоева, сообщали СМИ со ссылкой на источники. После убийства он, предположительно, уехал в Дагестан на рейсовом автобусе, который следовал по маршруту Москва – Хасавюрт. Картоев объявлен в федеральный розыск.

Политика
Новости

РБК: куратором мусорной реформы может стать помощник вице-премьера Гордеева

Ведомости
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Пост заместителя министра природы и экологии, который до сегодняшнего дня занимал Владимир Логинов, может занять помощник вице-премьера Алексея Гордеева Константин Румянцев. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в Кремле и двух собеседников, близких к правительству и к министерству. Пресс-секретарь премьера Олег Осипов переадресовал вопрос РБК в Минприроды.

Про Румянцева известно немного, отмечает издание: до перехода в аппарат Гордеева он работал помощником бывшего вице-премьера Александра Хлопонина и консультантом экспертного управления президента. Комментировать РБК информацию о потенциальном кандидате в министерстве отказались.

Премьер Дмитрий Медведев снял с должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Владимира Логинова 6 ноября. Чиновник был уволен по собственному желанию, отмечалось в распоряжении правительства. Сам он отказался от комментариев и перенаправил запрос «Ведомостей» в пресс-службу Минприроды. «Имя нового заместителя, курирующего стратегический блок в Минприроды, пока неизвестно. Ждем решения правительства», – сообщил представитель ведомства.

Логинов курировал так называемую мусорную реформу, которая стартовала в России с 1 января: в частности, регионы обязали принять территориальные схемы обращения с мусором и выбрать оператора по вывозу и переработке отходов конкурсным путем. Отставка Логинова оказалась неожиданной, но вполне логичной – мусорная реформа проходит очень сложно, если не катастрофически сложно, говорил «Ведомостям» участник рынка.

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