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Статья опубликована в № 4936 от 07.11.2019 под заголовком: Ответ Большого брата

Кому нужна система распознавания сугробов

Отказ суда признать незаконной систему распознавания лиц в Москве оставляет право на приватность и анонимность незащищенным

Внимание к вопросам безопасности московских властей объяснимо, как и озабоченность горожан вопросом защиты своих прав и свобод. Но лукавые объяснения мэрии, что система распознавания лиц нужна городу для борьбы не с активистами, а с сугробами, едва ли снимут претензии граждан, тем более что российские законы оставляют пространство для злоупотреблений.

6 ноября Савеловский райсуд отклонил иск москвички Алены Поповой к МВД и департаменту информационных технологий (ДИТ) мэрии Москвы. Попова, которую в 2018 г. суд оштрафовал за проведение пикета, изучив в том числе ее увеличенное фото с камеры с фиксацией на лице, требовала запретить распознавание лиц городскими системами наблюдения. Представитель мэрии в суде заявила, что система нужна городу не для слежки за гражданами, а для «обнаружения снега у подъезда» и «переполненных мусорных баков».

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Комментарии
starostin-ev
08:27 07.11.2019
да все понятно зачем их ставят добро пожаловать в китай если у кого еще сомнения остались
50
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