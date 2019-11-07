Кому нужна система распознавания сугробов
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Внимание к вопросам безопасности московских властей объяснимо, как и озабоченность горожан вопросом защиты своих прав и свобод. Но лукавые объяснения мэрии, что система распознавания лиц нужна городу для борьбы не с активистами, а с сугробами, едва ли снимут претензии граждан, тем более что российские законы оставляют пространство для злоупотреблений.
6 ноября Савеловский райсуд отклонил иск москвички Алены Поповой к МВД и департаменту информационных технологий (ДИТ) мэрии Москвы. Попова, которую в 2018 г. суд оштрафовал за проведение пикета, изучив в том числе ее увеличенное фото с камеры с фиксацией на лице, требовала запретить распознавание лиц городскими системами наблюдения. Представитель мэрии в суде заявила, что система нужна городу не для слежки за гражданами, а для «обнаружения снега у подъезда» и «переполненных мусорных баков».
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