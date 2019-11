«Коммерсантъ» узнал о планах Сбербанка запустить сервис доставки карт на дом

Бизнес

Новости

Amazon запустит новую сеть продуктовых супермаркетов

Американский интернет-ритейлер Amazon планирует открыть новую сеть продуктовых супермаркетов, сообщил Bloomberg, ссылаясь на вакансии, опубликованные на сайте компании.

«Присоединяйтесь к нам в запуске первого продуктового магазина Amazon в Вудленд-Хиллз», — говорится в описании к вакансии. Вудленд-Хиллз — округ в городе Лос-Анджелес (Калифорния).

Официальный представитель Amazon подтвердила поиск кандидатов на должности, отметив, что магазин должен открыться в 2020 г. По ее словам, этот бренд будет существовать отдельно от сети Whole Foods Market, также принадлежащей Amazon. В новой сети — в отличие от магазинов Amazon Go, где нет касс, — будут обычные кассы, рассказала представитель компании.

Amazon купила Whole Foods в 2017 г. за $13,7 млрд, однако не добилась значительного прогресса на американском продуктовом рынке, который оценивается в $900 млрд, отмечает Bloomberg. Бренд Whole Foods придирчив к тому, что разрешено размещать на полках его магазинов, придерживаясь образа, согласно которому он продает здоровую еду. Amazon в то же время хочет дать клиентам все, чего они хотят, пишет издание: к примеру, конкурент компании — Walmart, занимающий около 25% всех расходов на бакалею в США, — продает такие товары, как Pepsi и Cheetos, которые покупатели не могут найти в Whole Foods.