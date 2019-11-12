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«Коммерсантъ» узнал о планах Сбербанка запустить сервис доставки карт на дом

Сбербанк запускает сервис доставки банковских карт клиентам на дом, рассказали «Коммерсанту» участники рынка и подтвердили источники, близкие к банку.

Пилотный проект стартует в декабре, а в полном объеме услуга заработает в первом полугодии 2020 г., отметил собеседник газеты, близкий к Сбербанку. Планируется, что на стадии пилота новые карты будут доставляться заказавшим их на сайте через интернет-банк или через мобильный банк, сказал источник, знакомый с ситуацией. Таким образом верификация клиента будет происходить дистанционно.

Какова будет цена доставки и будет ли она по новым продуктам платной, источники «Коммерсанта» не раскрыли. Как отмечает издание, в настоящее время в рамках пилота в некоторых регионах банк доставляет перевыпущенные банковские карты. В Москве цена доставки — 500 руб.

Цель пилота по доставке дебетовых карт клиентам, которые заказали досрочный перевыпуск в контактном центре, запущенный в некоторых регионах, — изучение востребованности нового сервиса о оценку его необходимости, отметила пресс-служба Сбербанка. Если новая услуга будет воспринята положительно, то она может быть тиражирована, подчеркнула пресс-служба.

Как отметил управляющий директор по методологии рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» Станислав Волков, в небольших городах, где экономически нецелесообразно держать большую сеть отделений, банк мог бы их закрыть и заменить дистанционными сервисами, то есть вводить сервисы по доставке точечно. Пресс-служба Сбербанка подчеркнула, что у банка нет планов сокращать филиальную сеть. Более того, рассматривается возможность выхода в те микрорайоны, где кредитная организация не представлена или представлена недостаточно, заключила пресс-служба.

Крупнейшие игроки уже имеют сервисы доставки карт, обращает внимание «Коммерсантъ». В частности, ближайшие конкурент Сбербанка — ВТБ — уже запустил пилот доставки дебетовых карт в Москве и Петербурге. Доставка есть и у таких банков, как Альфа-банк, «Открытие», Тинькофф-банке, Райффайзенбанке и др. Опрошенные изданием банки считают, что в роли догоняющего Сбербанку придется трудно, прежде всего потому, что он планируется организовать доставку своими силами или силами своих дочерних компаний.