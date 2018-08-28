Сбербанк начал доставлять карты курьерами

Президент Сбербанка Герман Греф старается, чтобы банк был максимально удобным для клиентов Дмитрий Серебряков / ТАСС

Сбербанк запустил курьерскую доставку карт, сообщили «Ведомостям» два специалиста колл-центра банка. Пока услуга предлагается только в Москве, ее стоимость 600 руб. – на столько будет уменьшен баланс доставленной карты, говорит один из сотрудников колл-центра. Он добавил, что сервис работает уже около месяца.

По словам одного из сотрудников колл-центра, оформить курьерскую доставку можно только через колл-центр и для тех карт, которые перевыпускаются досрочно. То же самое «Ведомостям» сказали и в одном из отделений Сбербанка.

Представитель Сбербанка от комментариев отказался.

На конец II квартала у Сбербанка было 122,4 млн действующих карт, прирост с начала года составил 900 000 штук.

В мае прошлого года зампред правления Сбербанка Александр Торбахов рассказывал, что Сбербанк решил проблему, когда клиент, получив карту в одном отделении, впоследствии не мог перевыпустить ее в другом.

Недовольство клиентов банка, которые не могли получить карту в удобном им офисе, привело к появлению интернет-мема «где карту открывали, туда и идите»: руководство госбанка, чаще других замеченное в обсуждении технологий будущего, не могло дать держателям карт возможность перевыпустить их в любом отделении.

Тогда пресс-служба банка уточняла, что с 1 апреля 2017 г. владельцы кредитных карт могут заказать через колл-центр банка перевыпуск карты и получить ее в любом удобном отделении. Для дебетовых карт это было возможно и раньше, указывал представитель банка.

«В России клиенты божественные» – так говорил Герман Греф