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UВS: состоятельные инвесторы прогнозируют падение рынка акций в 2020 году

Большинство состоятельных инвесторов ожидают значительного падения рынка акций до конца 2020 г., говорится в отчете швейцарского финансового холдинга UBS. Аналитики компании опросили более 3400 участников рынка со свободными активами как минимум в $1 млн. Опрос показал, что 25% их активов находятся в наличных деньгах. Первым на это обратил внимание Bloomberg.

Больше всего состоятельных инвесторов беспокоят торговая война между США и Китаем, а также предстоящие выборы американского президента, говорится в отчете. Снижение рынка акций до конца 2020 г. прогнозируют 55% опрошенных. 80% респондентов ждут роста волатильности рынка, 60% респондентов думают об увеличении доли наличных активов. 62% планируют в целях диверсификации распределить капитал по различным классам активов. При этом почти 70% участников опроса смотрят на перспективы рынка акций на ближайшие 10 лет с оптимизмом.

Согласно опубликованному отчету, главной угрозой для инвесторов во всем мире является быстро меняющаяся геополитическая обстановка. Они опасаются, что на динамику их активов негативно повлияют не столько традиционные экономические факторы, сколько взаимосвязь составных частей мировой экономики, говорится в отчете.