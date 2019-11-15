РБК: банки предлагают ввести для клиентов добровольные декларации о доходах

Представители кредитных организаций полагают, что сдача добровольных деклараций позволит учитывать теневые доходы заемщика. Однако в ЦБ к такой инициативе относятся осторожно. По мнению регулятора, вызывает вопросы механизм проверки сведений, пишет РБК. По словам зампреда правления Совкомбанка Алексея Панферова, вопрос корректной оценки той информации, которую клиент представит банку сам, стоит очень остро. «Выстраивание четкого порядка важно, так как позволяет определить, с кем мы работаем, какая у нас обеспеченность»,- сказал он. Решение, как банки будут проверять достоверность задекларированных доходов заемщиков, пока не принято, сообщает РБК.