РБК: банки предлагают ввести для клиентов добровольные декларации о доходах
Инициаторы предлагают дать возможность гражданам самостоятельно заявлять о своих доходах, а участникам рынка — получать информацию о таких клиентах в бюро кредитных историй (БКИ). Сейчас возможность добровольного декларирования есть у ограниченного круга кредитов.
Представители кредитных организаций полагают, что сдача добровольных деклараций позволит учитывать теневые доходы заемщика. Однако в ЦБ к такой инициативе относятся осторожно. По мнению регулятора, вызывает вопросы механизм проверки сведений, пишет РБК. По словам зампреда правления Совкомбанка Алексея Панферова, вопрос корректной оценки той информации, которую клиент представит банку сам, стоит очень остро. «Выстраивание четкого порядка важно, так как позволяет определить, с кем мы работаем, какая у нас обеспеченность»,- сказал он. Решение, как банки будут проверять достоверность задекларированных доходов заемщиков, пока не принято, сообщает РБК.
Сейчас для оценки дохода заемщика банки могут использовать информацию, подтвержденную справкой 2-НДФЛ, справкой о доходах от работодателя, декларацией об уплаченных налогах для ИП. Кредиторы также могут получать выписку с лицевого счета клиента из Пенсионного фонда или обращаться в налоговую, но информация в госорганах обновляется редко.