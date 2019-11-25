ЦБ предложил сделать бесплатным перевод зарплаты на счета в других банках

Закон разрешает работникам самим определять, в какой банк перечислять им зарплату. Однако на практике для реализации этого права существуют препятствия как со стороны работодателей, так и со стороны самих работников, что вредно для конкуренции, отмечается в докладе. По итогам 2018 г. самая большая доля на рынке зарплатных проектов у Сбербанка – 60%, остальные 40% делят другие банки.