Финансы

ЦБ предложил сделать бесплатным перевод зарплаты на счета в других банках

Ведомости
Ведомости

ЦБ может разрешить работникам бесплатно переводить деньги с зарплатной карты на свои счета в других банках. Регулятор рассматривает целесообразность этой меры для борьбы с «зарплатным рабством», следует из доклада «Подходы Банка России к развитию конкуренции на финансовом рынке».

ЦБ также продолжает изучать возможность предоставления работнику права получать зарплату через Систему быстрых платежей по номеру телефона. Еще один вариант борьбы с «зарплатным рабством» – обязать работодателей, в первую очередь госорганы и госкомпании, предоставлять работникам на выбор зарплатные проекты нескольких банков.

Закон разрешает работникам самим определять, в какой банк перечислять им зарплату. Однако на практике для реализации этого права существуют препятствия как со стороны работодателей, так и со стороны самих работников, что вредно для конкуренции, отмечается в докладе. По итогам 2018 г. самая большая доля на рынке зарплатных проектов у Сбербанка – 60%, остальные 40% делят другие банки.

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Проблему «зарплатного рабства» в начале этого года подняли Альфа-банк, Совкомбанк и «Тинькофф». Они предложили решить ее путем создания единой системы перечисления зарплаты, в которой работник мог бы указывать, в какой банк хочет получать зарплату. Эту идею раскритиковала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, при этом она признала, что проблема «зарплатного рабства» не является надуманной.

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