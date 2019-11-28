У клиентов Райффайзенбанка произошли двойные списания с карт

«28 ноября с 13.40 до 15.45 по московскому времени часть клиентов Райффайзенбанка могла столкнуться с повторными списаниями ранее произведенных операций. Все задублированные операции были отменены к 16.00, балансы клиентов отображаются корректно. Все остальные платежные сервисы банка работали штатно.«Проблема была устранена, балансы приведены в норму», – сообщил «Ведомостям» представитель Райффайзенбанка.