У клиентов Райффайзенбанка произошли двойные списания с карт
Из-за сбоя в работе Райффайзенбанка со счетов некоторых клиентов произошли повторные списания средств по уже оплаченным операциям, говорится в сообщении пресс-службы банка в Twitter. Позже в банке уточнили, что проблема решена, балансы приведены в норму.
«28 ноября с 13.40 до 15.45 по московскому времени часть клиентов Райффайзенбанка могла столкнуться с повторными списаниями ранее произведенных операций. Все задублированные операции были отменены к 16.00, балансы клиентов отображаются корректно. Все остальные платежные сервисы банка работали штатно.«Проблема была устранена, балансы приведены в норму», – сообщил «Ведомостям» представитель Райффайзенбанка.
На сбой в работе банка сегодня, 28 ноября, пожаловалась одна из пользователей Twitter. Она рассказала, что из-за двойных операций по карте Райффайзенбанка баланс ее счета ушел в минус.
В прошлый раз сбой в работе Райффайзенбанка произошел 5 сентября. Пользователи не могли зайти в приложение примерно в течение трех часов, затем работа сервиса была восстановлена.