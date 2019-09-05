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В мобильном приложении Райффайзенбанка произошел сбой

Ведомости
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Мобильное приложение Райффайзенбанка перестало работать: несколько сотрудников редакции «Ведомостей» не могли в него войти. Накануне вечером приложение работало нестабильно, отмечали два других клиента банка.

«5 сентября в период с 13.25 мск у пользователей могут возникать трудности при входе в приложение Райффайзен-онлайн. Все остальные сервисы банка работают штатно», – заявил «Ведомостям» представитель банка, причин сбоя и его масштабов он не раскрыл. Он пообещал, что скоро сервис заработает.

Ранее масштабный сбой в работе сервисов Райффайзенбанка произошел 20 апреля. Тогда клиенты банка не могли снять денежные средства в банкоматах кредитной организации. Чем был вызван сбой, Райффайзенбанк не объяснял.

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Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области

Ведомости
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На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах. «Ми-8 жестко сел в районе поселка Сокол», — уточнил источник, добавив, что вертолет принадлежит одной из силовых структур. 

Источник РИА «Новости» в экстренных службах региона сообщил, что Ми-8 упал недалеко от населенного пункта Соколовый. «Ми-8 после взлета с аэродрома попытался совершить жесткую посадку, но ударился о землю и загорелся», — заявил «Интерфаксу» осведомленный источник. По информации «Интерфакса», несколько человек удалось спасти.

По словам источника «Ведомостей», близкого к Минобороны, речь идет о вертолете Ми-8 ВКС. Он совершил аварийную посадку в районе аэродрома «Сокол», информация о пострадавших уточняется, уточнил источник.

Сейчас на месте ЧП работают оперативные службы. Экипаж вертолета не пострадал, передает ТАСС. По информации РИА «Новости», причиной аварии могло стать разрушение одной из стоек шасси.

Ранее, 4 сентября в Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25УБ. Самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет. Находившиеся на борту двое летчиков погибли. Су-25УБ упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.

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Брат Бориса Джонсона уходит из политики из-за «неразрешимых противоречий»

Ведомости
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Джо Джонсон, младший брат премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, объявил об уходе из правительства и парламента. «В последние недели я разрывался между лояльностью семье и национальными интересами – это неразрешимое противоречие, и пришло время другим занять мое место в парламенте и правительстве», – написал он в Twitter.

Джо Джонсон был членом парламента от консервативной партии с 2010 г. Он также работал в трех правительствах – Дэвида Кэмерона, Терезы Мэй, Бориса Джонсона. Он занимал должность так называемого младшего министра (в британском правительстве – обычно заместитель министра или руководитель ведомства в рамках министерства) в министерствах, связанных с образованием и транспортом. В 2017 г. он провел через парламент законопроект «О высшем образовании и научных исследованиях», который журнал Times Higher Education назвал самым значимым законом в этой области за последние четверть века.

В ноябре 2018 г. Джо Джонсон ушел в отставку из-за несогласия с планом тогдашнего премьер-министра Терезы Мэй по выходу из Евросоюза. Он выступал за проведение второго референдума по Brexit с возможностью остаться в ЕС.

Из-за решения покинуть союз Великобритания оказалась «на пороге крупнейшего кризиса» со времен Второй мировой войны, заявил тогда Джо Джонсон, а то, что предлагается, «совершенно не похоже на то, что обещалось». Интересно, что в мае один британец подал в суд на Бориса Джонсона, обвинив его в должностном преступлении из-за «безответственных и нечестных обещаний», которые тот давал перед референдумом по Brexit.

В июле 2019 г. Джо Джонсон снова был назначен младшим министром в министерствах образования и по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии. Эти должности он теперь и оставил.

Число тем или иным образом покинувших консервативную партию на этой неделе превысило 20 человек. Во вторник депутат Филлип Ли перешел к либерал-демократам, из-за чего консерваторы лишились большинства в палате общин. В тот же день 21 консерватор проголосовал за подготовку законопроекта об отсрочке выхода из ЕС, назначенного на 31 октября, после чего Борис Джонсон исключил их из партии. В четверг бывший председатель консервативной партии Кэролайн Спелман заявила, что не будет участвовать в следующих выборах; она тоже голосовала за отсрочку Brexit, но не была исключена из партии.

В среду палата общин приняла законопроект, по которому Борис Джонсон должен попросить ЕС об отсрочке, если к концу октября не будет достигнута договоренность с Брюсселем о выходе. Так парламентарии стараются не допустить жесткого Brexit, к которому ведет страну Борис Джонсон. После этого премьер объявил досрочные выборы, которые должны были бы пройти 15 октября, но это решение не было поддержано необходимым числом голосов.

В четверг правительство объявило, что палата лордов рассмотрит законопроект об отсрочке Brexit к середине пятницы и в понедельник он вернется в палату общин.

Новости СМИ2
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Политика
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СКР возбудил дело о вымогательствах после избиений заключенных в петербургском СИЗО

Ведомости
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Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о вымогательствах в отношении двух заключенных петербургского следственного изолятора № 1, известного как «Кресты-2». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В четверг, 5 сентября, представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Петербурга направили председателю СКР Александру Бастрыкину обращение с просьбой проверить работу врио начальника СИЗО-1 Никиты Ильина. Как сообщило «РИА Новости», речь идет о видеозаписи, появившейся в интернете с пытками, якобы происходившими в одной из камер следственного изолятора. Представителям ОНК заключенные рассказали, что их постоянно избивали и вымогали деньги. Сотрудники СИЗО знали о происходящем, но переводить их в другие камеры отказывались.

В начале августа Генпрокуратура уже проводила проверку в СИЗО-1 после избиения заключенного. Портал Gulagu.net опубликовал заявление, в котором говорилось, что руководство СИЗО-1 организовало так называемые пресс-хаты. Все издевательства над заключенными снимались на телефон. По итогам проверки факты избиений и вымогательств подтвердились. В конце августа из следственного изолятора уволили троих сотрудников, еще 20 привлекли к дисциплинарной ответственности.

В среду, 4 сентября, Советский суд Улан-Удэ взыскал с ФСИН 700 000 руб. за пытки в местном следственном изоляторе ранее осужденного Виктора Роганова. По версии следствия, в январе 2013 г. сотрудники СИЗО нанесли Роганову более 240 ударов ногами и руками. Они пытались добиться от него показаний. В мае прошлого года сотрудники СИЗО, участвовавшие в пытках, получили четыре года колонии условно. Их признали виновными в превышении должностных полномочий.

Новости СМИ2
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Бизнес
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«Беларуськалий» сократит производство удобрений на 30%

Ведомости
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«Беларуськалий» на следующие 3–4 месяца сократит производство калийных удобрений на 30%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора компании Ивана Головатова. Сокращение производства связано с плановым ремонтом и модернизацией оборудования.

В 2018 г. мощности «Беларуськалия» были загружены почти полностью (12 млн т), таким образом, снижение производства на 30% на 3–4 месяца означает снижение производства на 0,9–1,2 млн т, подсчитывает аналитик «Атона» Андрей Лобазов. Это примерно 1,5–2% мирового рынка калия – в 2018 г. он составил 66 млн т, приводит данные эксперт. «Такое сокращение едва ли существенно изменит баланс спроса и предложения на рынке калия, особенно учитывая, что часть выбывающего производства наверняка будет компенсирована «Беларуськалием» из запасов», – заключает Лобазов.

«Беларуськалий» – единственный производитель хлоркалия в Белоруссии и один из крупнейших в мире. В прошлом году компания произвела 12 млн т калийных удобрений. На ее долю приходится 20% мирового рынка удобрений данного типа, приводил ранее данные Головатый.

Крупнейший производитель калия в России – «Уралкалий» (19,9% принадлежат «Уралхиму» Дмитрия Мазепина). Производство в прошлом году составило 11,5 млн т хлоркалия. Это почти четверть общего производства удобрений в России – 47,75 млн т в 2018 г. Второй производитель калия в России – «Еврохим» (основной бенефициар Андрей Мельниченко). Принадлежащий «Еврохиму» Усольский калийный комбинат получил первый хлористый калий в марте 2018 г. Кроме «Еврохима» калий планирует производить «Акрон»: компания реализует проект по строительству калийного ГОКа в Пермском крае. Представитель «Уралкалия» от комментариев отказался .

До июля 2013 г. «Уралкалий» и «Беларуськалий» реализовывали свою продукцию через совместного трейдера – Белорусскую калийную компанию (БКК, сейчас полностью принадлежит «Беларуськалию»). Затем соглашение было разорвано. Летом 2017 г. основной бенефициар «Уралкалия» Дмитрий Мазепин вместе с предправления Сбербанка Германом Грефом ездили в Минск договариваться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко о возможности восстановления торгового соглашения. Однако переговоры не увенчались успехом: «Беларуськалий» заявил, что не видит целесообразности в альянсе с «Уралкалием».

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Технологии
Новости

Каждая четвертая книга в России продается через интернет

Ведомости
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В первом полугодии 2019 г. 24% продаж книг в России приходятся на продажи через интернет-магазины, рассказал на выставке Московской международной книжной ярмарки президент и совладелец компании «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. В прошлом году доля таких продаж составляла 20%, отчитывалась прежде компания.

Продажи литературы через интернет-магазины растут быстрее, чем в других сегментах продаж: в 2019 г. продажи книг через интернет-магазины выросли на 24% до 20,1 млрд руб.

В то же время продажи книг в книжной рознице продолжают падать – на 4% до 24,1 млрд руб., говорит Новиков. Доля продаж в совокупных продажах книг в России также продолжает сокращаться: на 7 процентных пунктов до 29%. Но растут продажи книг в федеральных книжных сетях («Читай-город» – «Буквоед» и региональные книжные сети) – на 16% до 14,3 млрд руб. Их доля в продажах книг составляет 16%, говорит он.

Растут доходы издателей от продаж электронных и аудиокниг. По итогам 2019 г. продажи электронных книг вырастут на 35% до 6,9 млрд руб., прогнозирует генеральный директор «ЛитРес» Сергей Анурьев. Продажи электронных книг составят 11–12% от всего рынка продаж книг.

Весь рынок книг вырастет на 8% по итогам года до 92 млрд руб., прогнозирует Новиков.

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Политика
Новости

Медведев выделил средства на покупку дефицитных лекарств для детей

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств из резервного фонда правительства на закупку лекарств, которые не производятся в России, для детей с хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Распоряжение дает право Московскому эндокринному заводу оперативно закупить и поставить в Россию такие препараты, как диазепам, фенобарбитал, мидазолам и клобазам. Они производятся только за рубежом, и производители не регистрируют их в России, поэтому врачи не могут назначать их больным. Теперь такая возможность появится, добавил премьер.

В августе на почте задержали женщину, которая пришла получить посылку с незарегистрированным в России препаратом фризиум для больного ребенка. Она заказала его через интернет, а при получении посылки ее задержали сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Федеральной таможенной службы. Позже прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении женщины. Сейчас она проходит свидетелем.

После этого случая правительство разработало поправки в закон, которые упростят использование психотропных лекарств и снимут ответственность с врачей. Кроме того, Московский эндокринный завод запросил не менее 10 000 упаковок четырех психотропных препаратов, которые не производятся в России. При положительном решении поставка препаратов может начаться в конце октября.

Технологии
Новости

Костин: ВТБ не сможет продавать акции «Ростелекома» в течение четырех лет

Ведомости
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Президент ВТБ Андрей Костин рассказал о четырехлетнем моратории на продажу части пакета акций «Ростелекома», владельцем которого станет госбанк. «Часть доли [ВТБ в «Ростелекоме»] будет связана специальным соглашением с правительством о непродаже, чтобы правительство имело контроль», – уточнил он в интервью телеканалу РБК.

О том, что ВТБ получит 17% государственного «Ростелекома», стало известно 4 сентября. «Ростелеком» решил провести допэмиссию, чтобы стать единственным владельцем «Т2 РТК холдинга» (бренд Tele2). Костин пояснял, что «Ростелеком» расплатится и деньгами, и своими акциями. «Сделка могла бы привести к существенному увеличению долговой нагрузки «Ростелекома», поэтому решили часть денег привлечь за счет допэмиссии», – пояснял он.

Сейчас «Ростелеком» владеет 45% акций Tele2, остальное – у компании Tele2 Russia Holding AB, в которой 50% принадлежит ВТБ, 40% – Invintel B.V. Алексея Мордашова, 10% – банку «Россия». Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский в марте сообщал, что госкомпания договорилась с другими акционерами о консолидации 100% акций оператора.

По словам Костина, ВТБ в рамках сделки по продаже доли в сотовом операторе Tele2 «Ростелекому» выходит из непрофильного актива в портфельную инвестицию. «У нас будет пакет биржевых акций, который, в принципе, торгуется на рынке. И мы сможем продавать их по рыночной цене», – отметил глава ВТБ.

Политика
Новости

Абэ: США не предлагали Японии размещать ракетные системы на ее территории

Ведомости
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Премьер Японии Синдзо Абэ на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке заявил, что США не предлагали Токио разместить на Японских островах ракеты средней и меньшей дальности (РСМД). То, что сейчас размещено в Японии, – это принадлежит Японии, это японская собственность и это предназначено для защиты, сказал Абэ. По его словам, запускать американские ракеты типа «Томагавк» с помощью современных японских систем «технически невозможно».

Ранее на форуме президент России Владимир Путин заявил, что у него вызывают беспокойство и озабоченность планы США разместить ракеты средней и меньшей дальности в Японии и Южной Корее. «Если они будут размещены в Японии и в Южной Корее, мы понимаем, что это будет сделано под предлогом купирования угроз со стороны Северной Кореи, но и для нас это создает определенные и существенные проблемы», – сообщил президент. Ракетные системы могут «перекрывать значительную часть территории России», в том числе на Дальнем Востоке, сказал Путин.

Сегодня ТАСС сообщил о планах США до конца года провести испытания баллистической ракеты наземного базирования средней дальности, запрещенной договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил ТАСС. Действие договора сейчас приостановлено. В августе США провели первые испытания крылатой ракеты наземного базирования после приостановки договора.

ДРСМД между СССР и США, вступивший в силу 1 июня 1988 г., предусматривал ликвидацию баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км) с запретом на их разработку и развертывание. В начале февраля 2019 г. президент США Дональд Трамп заявил о приостановке действия договора из-за нарушений со стороны России. Москва обвинения отвергла и также заявила о приостановке договора.

Политика
Новости

Против Абызова возбудили новое дело – о легализации 30 млрд рублей

Ведомости
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Против бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова заведено новое уголовное дело – о легализации около 30 млрд руб., сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. Адвокат Абызова Александр Аснис подтвердил информацию о новом деле.

Почему речь идет именно о 30 млрд руб., собеседник агентства не пояснял. Сопоставимую сумму следствие называло по делу против Абызова о незаконной предпринимательской деятельности: 32 млрд руб. получила компания, бенефициаром которой был экс-министр.

Защита считает надуманными основания для возбуждения нового дела, заявил адвокат. По его мнению, следствие таким образом пытается оказать давление на суд с целью наложения арестов на имущество юрлиц, якобы имеющих отношение к Абызову, и продления ему срока содержания под стражей.

Абызова задержали в марте, тогда ему предъявили обвинение в мошенничестве и создании преступного сообщества. Следствие считает, что в период с апреля 2011 г. по ноябрь 2014 г. он, будучи бенефициаром нескольких офшорных компаний, создал и возглавил преступное сообщество, которое обмануло акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей» и похитило у них 4 млрд руб.

Бизнес
Новости

Богданов обвинил спекулянтов в скачке цен на акции «Сургутнефтегаза»

Ведомости
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Гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов обвинил в скачке акций компании спекулянтов, сообщает агентство Reuters. После его комментария акции компании на Московской бирже подешевели почти на 5%.

Одна из крупнейших нефтедобывающих компаний России дорожает на Московской бирже с прошлой недели. С 30 августа до 4 сентября рост цены обыкновенных акций «Сургутнефтегаза» превышал 40%, префов – 20%. Опрошенные «Ведомостями» трейдеры пояснили, что это реакция рынка на новость о том, что «Сургутнефтегаз» зарегистрировал «дочку» ООО «Рион». Компания с уставным капиталом 10 млн руб. будет вкладывать в ценные бумаги и управлять ими, свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса».

«Рынок поверил, что эта структура сможет начать инвестировать скопившиеся на счетах и депозитах «Сургутнефтегаза» деньги в ценные бумаги», – пояснил «Ведомостям» трейдер крупного инвестбанка. Однако другой трейдер назвал это маловероятным. По его словам, предприятие создано для общехозяйственной деятельности. Об этом он узнал от менеджеров нефтяной компании.

Богданов не стал раскрывать информацию о новой «дочке» «Сургутнефтегаза». На вопросы журналистов руководитель компании сказал только: «Все будет нормально». На вопрос Reuters, был ли создан «Рион» для инвестиций в ценные бумаги «Сургутнефтегаза», Богданов ответил, что многие компании создают такие дочерние структуры. «Это домыслы тех, кто хочет избавиться от акций... продать подороже», – заключил он.

На конец первого полугодия 2019 г. на счетах и депозитах «Сургутнефтегаза» более 3,25 трлн руб. Это почти половина фонда национального благосостояния, в который отчисляются все нефтегазовые доходы России при стоимости нефти выше $40 за баррель, – в нем в июле было 7,86 трлн руб.

Политика
Новости

Путин заявил о «финализации» переговоров с Украиной по обмену заключенными

Ведомости
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Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил о «финализации» переговоров по обмену заключенными с Украиной. По его словам, сроки обмена могут быть оглашены в ближайшее время.

«Исходя из соображений гуманности, мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем в том числе и с официальными властями. Поэтому, думаю, в ближайшее время это [дата обмена] станет известно», – сказал Путин. По его словам, принимать решение было сложно.

Россия и Украина уже несколько месяцев обсуждают возможный обмен заключенными. Речь об этом шла в том числе во время телефонных разговоров Путина и президента Украины Владимира Зеленского 12 июля и 7 августа. В ночь на 30 августа сотрудница Верховной рады Анна Исламова написала в Facebook, что обмен уже завершился. По ее данным, Россия освободила украинских моряков, задержанных во время конфликта в Керченском проливе (24 человека), режиссера Олега Сенцова, а также осужденных в России Владимира Балуха, Павла Гриба и Николая Карпюка. Сообщение Исламовой переопубликовал у себя на странице в Facebook Руслан Рябошапка, новый генеральный прокурор Украины. Однако офис президента Украины через несколько часов после публикации Исламовой заявил, что процесс переговоров продолжается и что информация о завершении обмена не соответствует действительности.

На ВЭФе присутствует украинский политик Виктор Медведчук. Он представитель Киева в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Медведчук рассказал ТАСС, что обмен возможен «раньше, чем до конца года». Ему неизвестно точное число человек, готовящихся к обмену. По его словам, несколько месяцев назад их было 170, сейчас – более 200.

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