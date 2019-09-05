В мобильном приложении Райффайзенбанка произошел сбой

Политика

Новости

Брат Бориса Джонсона уходит из политики из-за «неразрешимых противоречий»

Джо Джонсон, младший брат премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, объявил об уходе из правительства и парламента. «В последние недели я разрывался между лояльностью семье и национальными интересами – это неразрешимое противоречие, и пришло время другим занять мое место в парламенте и правительстве», – написал он в Twitter.

Джо Джонсон был членом парламента от консервативной партии с 2010 г. Он также работал в трех правительствах – Дэвида Кэмерона, Терезы Мэй, Бориса Джонсона. Он занимал должность так называемого младшего министра (в британском правительстве – обычно заместитель министра или руководитель ведомства в рамках министерства) в министерствах, связанных с образованием и транспортом. В 2017 г. он провел через парламент законопроект «О высшем образовании и научных исследованиях», который журнал Times Higher Education назвал самым значимым законом в этой области за последние четверть века.

В ноябре 2018 г. Джо Джонсон ушел в отставку из-за несогласия с планом тогдашнего премьер-министра Терезы Мэй по выходу из Евросоюза. Он выступал за проведение второго референдума по Brexit с возможностью остаться в ЕС.

Из-за решения покинуть союз Великобритания оказалась «на пороге крупнейшего кризиса» со времен Второй мировой войны, заявил тогда Джо Джонсон, а то, что предлагается, «совершенно не похоже на то, что обещалось». Интересно, что в мае один британец подал в суд на Бориса Джонсона, обвинив его в должностном преступлении из-за «безответственных и нечестных обещаний», которые тот давал перед референдумом по Brexit.

В июле 2019 г. Джо Джонсон снова был назначен младшим министром в министерствах образования и по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии. Эти должности он теперь и оставил.

Число тем или иным образом покинувших консервативную партию на этой неделе превысило 20 человек. Во вторник депутат Филлип Ли перешел к либерал-демократам, из-за чего консерваторы лишились большинства в палате общин. В тот же день 21 консерватор проголосовал за подготовку законопроекта об отсрочке выхода из ЕС, назначенного на 31 октября, после чего Борис Джонсон исключил их из партии. В четверг бывший председатель консервативной партии Кэролайн Спелман заявила, что не будет участвовать в следующих выборах; она тоже голосовала за отсрочку Brexit, но не была исключена из партии.

В среду палата общин приняла законопроект, по которому Борис Джонсон должен попросить ЕС об отсрочке, если к концу октября не будет достигнута договоренность с Брюсселем о выходе. Так парламентарии стараются не допустить жесткого Brexit, к которому ведет страну Борис Джонсон. После этого премьер объявил досрочные выборы, которые должны были бы пройти 15 октября, но это решение не было поддержано необходимым числом голосов.

В четверг правительство объявило, что палата лордов рассмотрит законопроект об отсрочке Brexit к середине пятницы и в понедельник он вернется в палату общин.