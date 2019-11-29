Суд в Лондоне разрешил банку «Восточный» судиться с Калви в России
Высокий суд Англии и Уэльса в Лондоне признал право банка «Восточный» вести в России разбирательства против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и кипрской структуры Evison Holdings, сообщает РБК со ссылкой на решение суда от 31 октября. При этом методы, благодаря которым «Финвижн холдингс» Артема Аветисяна получила контроль над «Восточным», суд счел недобросовестными.
В России «Восточный» ранее подал два иска к инвестору и его структурам на 18,8 млрд руб.
Пресс-служба банка подтвердила «Ведомостям» решение суда и уточнила, что «Восточный» продолжит судебные разбирательства в России против «отдельных менеджеров» Baring Vostok. Банк также надеется на полное возмещение судебных издержек. По данным источника РБК, близкого к банку, Evison Holdings уже возместила судебные издержки на £130 000.
Представитель Baring Vostok отметил, что фонд также удовлетворен решением суда, «в очередной раз подтвердившим, что все иски "Финвижн" против Evison в России незаконны и соответствующие решения российских судов могут быть оспорены». «Высокий суд при этом не может запретить банку судиться с акционерами в России, так как банк не является стороной арбитражной оговорки. Рано или поздно, когда будет доказано, что "Финвижн" получил контроль в нем незаконно (на что также указывает лондонский суд), банк также сможет предъявить рейдерам обоснованные многомиллиардные претензии», – подчеркнул он.
Baring Vostok не впервые обратился в Лондонский суд по поводу запрета на разбирательства в России – такие требования он подавал в отношении «Финвижн», и весной Лондонский суд их удовлетворил. Но «Финвижн» нарушила эти приказы, отметил судья в последнем решении: компания добилась решений Амурского арбитража, которые позволили ей 18 июня получить контроль над «Восточным» вместе с аффилированными акционерами, уточняет РБК.