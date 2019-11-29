Суд в Лондоне разрешил банку «Восточный» судиться с Калви в России

Представитель Baring Vostok отметил, что фонд также удовлетворен решением суда, «в очередной раз подтвердившим, что все иски "Финвижн" против Evison в России незаконны и соответствующие решения российских судов могут быть оспорены». «Высокий суд при этом не может запретить банку судиться с акционерами в России, так как банк не является стороной арбитражной оговорки. Рано или поздно, когда будет доказано, что "Финвижн" получил контроль в нем незаконно (на что также указывает лондонский суд), банк также сможет предъявить рейдерам обоснованные многомиллиардные претензии», – подчеркнул он.