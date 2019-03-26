Лондонский суд запретил компании Аветисяна продолжать судиться в России

Артем Аветисян Евгений Разумный / Ведомости

Лондонский международный арбитражный суд (LCIA) запретил компании «Финвижн холдингс» Артема Аветисяна продолжать судебное разбирательство в Арбитражном суде Амурской области. «Ведомости» ознакомились с копией постановления, его подлинность подтвердили два человека, близкие к разным сторонам спора.

«Финвижн холдингс» в суде Амурской области пытается добиться реализации колл-опциона 9,99% акций банка «Восточный». Этот пакет в начале 2018 г. ей должна была продать кипрская Evison Holdings, через которую инвестфонды Baring Vostok и Russia Partners контролируют 51,6% «Восточного», однако опцион реализован не был. «Финвижн» просила суд арестовать спорный пакет, а также запретить допэмиссию акций «Восточного» на 5 млрд руб.

Амурский суд по просьбе представителя Evison отложил заседание до 1 апреля 2019 г., передавал «Интерфакс» из зала суда. Кипрская компания запросила чрезвычайное заседание лондонского арбитража, оно состоялось 23 марта.

Что на самом деле решил лондонский арбитраж

LCIA постановил, что компании Аветисяна запрещено продолжать судебное разбирательство в арбитраже Амурской области по реализации колл-опциона и любых других прав, вытекающих из этого соглашения. Запрет сохраняется, пока от LCIA не будет получено иных распоряжений, говорится в документе. Кроме того, «настоящий приказ не запрещает компании «Финвижн» предъявлять исковые требования о цене или дате эмиссии акций банка «Восточный».

При этом запрет на судебное разбирательство действует при условии, что Evison обязуется не продавать и не совершать никаких сделок с опционным пакетом акций, указано в постановлении LCIA. Единственное исключение – кипрская компания по договоренности с «Финвижн» может положить эти акции на эскроу-счет. Представитель Baring Vostok подтвердил, что Evison обязуется не отчуждать спорные 9,99% акций.

Кроме того, LCIA разрешил Evison обращаться в английский суд, если «Финвижн» нарушит вышеупомянутый запрет, поскольку, по мнению суда, «с учетом действий, совершенных компанией «Финвижн», настоящее дело – действительно исключительное (truly exeptional)».

Baring Vostok удовлетворен решением суда, говорит его представитель. «Ведомости» направили вопросы Артему Аветисяну и его компании «Финвижн». Шерзод Юсупов (партнер Аветисяна, владелец 4,82% акций «Восточного», написавший заявление в СКР и ФСБ, в результате которого арестованы основатель Baring Vostol Майкл Калви и еще пять человек), который также указан среди ответчиков в решении LCIA, отказался от комментариев.

«Финвижн» планирует инициировать повторное обсуждение в LCIA, сказал человек, близкий к компании Аветисяна.

Где судиться

Соглашение об опционе предполагало, что все споры стороны будут решать в LCIA. Однако с тех пор российский закон изменился, и решения третейских судов будут признаны в России, только если у суда есть аккредитация, полученная от правительства РФ. У LCIA такого статуса нет.

В соглашении «Финвижн» и Evison было указано, что если LCIA не будет удовлетворять требованиям российского права, то каждый из них может заменить LCIA на другой суд, который бы соответствовал российским законам. 18 апреля 2018 г. Evison направила уведомление, в котором указала, что до 1 февраля 2020 г. LCIA не может быть заменен на другой суд, говорилось в иске «Финвижн» в Арбитражный суд Амурской области.

«Финвижн» с этим не согласилась и потребовала рассматривать споры в Международном коммерческом арбитраже (МКАС) при ТПП (у него аккредитация есть). Evison компетенцию МКАС не признала, поэтому «Финвижн» решила обратиться в Арбитражный суд Амурской области – регион, где зарегистрирован банк.