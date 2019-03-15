Moody's снизило рейтинг банка «Восточный» на одну ступень

У «Восточного» слабое корпоративное управление, при этом банк занижает размер проблемных активов на балансе, объяснило Moody's Максим Стулов / Ведомости

Международное рейтинговое агентство Moody's снизило рейтинг банка «Восточный», говорится в пресс-релизе агентства. Депозитные кредитные рейтинги в национальной и иностранной валютах банка «Восточный» понижены на одну ступень – с В3 до Саа1, а прогноз изменен на «негативный». Шкала Caa в методологии Moody’s обозначает низкое качество и подверженность очень высокому кредитному риску.

У «Восточного» слабое корпоративное управление, при этом банк занижает размер проблемных активов на балансе, объяснило Moody's. Не решен и корпоративный конфликт между акционерами, указывает агентство, а из-за него может сорваться запланированная допэмиссия на 5 млрд руб.

О том, что корпоративный конфликт может стоить банку рейтинга, Moody's предупреждало еще в сентябре 2018 г., когда поставило рейтинг на пересмотр. Основные акционеры банка – компания под управлением одного из фондов Baring Vostok (51,6%) и Артем Аветисян (32,02%). В феврале по заявлению еще одного миноритария – Шерзода Юсупова – были арестованы четверо сотрудников Baring Vostok, среди которых основатель инвестфонда Майкл Калви. Калви в суде заявлял, что его преследование связано с корпоративным конфликтом в банке, Юсупов это отрицал.

В прошлом году ЦБ провел проверку в «Восточном» и выявил, что банк недоформировал резервы по корпоративным кредитам, ценным бумагам и непрофильным активам, напоминает агентство. Регулятор по итогам проверки предписал досоздать резервы на 19,6 млрд руб. – это значительная сумма, если учесть, что базовый капитал банка на 30 сентября 2018 г. составлял 12,6 млрд руб., пишет Moody's.

В 2019–2020 гг. банк планирует зарезервировать 13,5 млрд руб. в дополнение к резервам на 6 млрд руб., которые были созданы в конце прошлого года, это «свидетельствует о некоторой снисходительности со стороны ЦБ», пишет агентство.

Из-за корпоративного конфликта в сентябре 2018 г. в «Восточном» трижды менялся предправления, а несколько топ-менеджеров покинули банк. «Такие управленческие встряски повышают неопределенность стратегии и профиля рисков банка», – указывает Moody's. Задержание же сотрудников Baring Vostok снижает вероятность проведения допэмиссии на 5 млрд руб. Ранее представитель инвестфонда подтверждал, что планы по участию в допэмиссии сохраняются, несмотря на уголовное преследование его сотрудников.

Пока ни конфликт акционеров, ни перестановки топ-менеджмента не отразились на фондировании банка, указывает агентство: с 1 сентября 2018 г. по 1 марта 2019 г. розничные депозиты выросли на 2,2% до 161,9 млрд руб.

Moody's предупредило, что может вновь снизить рейтинг банка, если «Восточный» столкнется с оттоком средств или если требования к доформированию резервов увеличатся. Повышение рейтинга маловероятно, указывает агентство: Moody's может изменить прогноз рейтинга на «стабильный», если акционеры докапитализируют банк и кредитоспособность «Восточного» улучшится.

«Восточный» считает снижение рейтинга необоснованным, а действия Moody’s – субъективными и предвзятыми, указано в заявлении банка. «Восточный» отказывается от услуг рейтингового агентства, сообщил банк.

«Банк с пониманием относится к тому, что агентство действует согласно своим внутренним процедурам, однако не считает, что представленные агентству стабильные финансовые показатели банка дают повод к пересмотру рейтинга», – заявил исполняющий обязанности предправления «Восточного» Александр Нестеренко.

Конфликт акционеров не оказывает непосредственного влияния на «Восточный», при этом у банка устойчивое и стабильное финансовое положение, говорится в его сообщении: «На начало марта запас капитала сверх нормативного значения (Н1) составляет 10,5 млрд руб., что составляет 27% от общего капитала банка». Запас ликвидности, по данным банка, составляет 50 млрд руб., которых хватит, «чтобы рассчитываться по всем обязательствам». Пассивы также стабильны, настаивает банк: клиентские средства за февраль снизились только на 2%.

Помимо Moody’s «Восточный» рейтингуют также АКРА и «Эксперт РА». АКРА в мае прошлого года присвоило «Восточному» кредитный рейтинг B+, а в феврале этого года присвоило ему статус «рейтинг на пересмотре – негативный». «Эксперт РА» в декабре присвоил банку рейтинг на уровне ruВВ- с развивающимся прогнозом и установило статус «под наблюдением».