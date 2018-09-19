Финансы / Банки

Конфликт акционеров банка «Восточный» может стоить ему рейтинга

Moody's поставило на пересмотр рейтинги банка
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Агентство Moody's поставило на пересмотр рейтинги банка «Восточный» из-за конфликта между его акционерами. Агентство может снизить долгосрочные рейтинги депозитов и долговых обязательств банка, а также базовую и скорректированную оценку кредитоспособности (сейчас – B3). Также на пересмотр помещены долгосрочный рейтинг рисков контрагента (B2).

Перешедший в публичную плоскость конфликт акционеров «Восточного» может помешать допэмиссии банка на 5 млрд руб., указывает Moody's. Если разногласия не будут решены в ближайшее время, банк может столкнуться с оттоком депозитов корпоративных клиентов и крупных клиентов–физлиц, добавляет агентство.

Основные акционеры банка – компания под управлением одного из фондов Baring Vostok (51,6%) и Артем Аветисян (32,02%) – сейчас борются за контрольный пакет акций «Восточного», писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. После присоединения Юниаструм-банка «Восточному» требуется докапитализация, с начала года банк безуспешно пытается провести допэмиссию акций на 5 млрд руб. По данным издания, Аветисяну не хватает средств, чтобы выкупить эти акции, Baring Vostok же не готов увеличивать вложения в банк: наоборот, фонд уже несколько лет пытается выйти из капитала кредитной организации.

Moody's указало, что может понизить рейтинги «Восточного», если допэмиссия не будет проведена до конца года, а также если банк столкнется с существенным оттоком депозитов или серьезными убытками.

Конфликт между акционерами привел к тому, что с начала месяца в «Восточном» трижды менялся руководитель. 3 сентября совет директоров банка решил прекратить полномочия Дмитрия Левина, который проработал в «Восточном» чуть больше года. Исполнять его обязанности был назначен его заместитель Вячеслав Арутюнян.

Однако крупнейший акционер банка, кипрская Evison Holdings (контролируется одним из фондом Baring Vostok), с назначением Арутюняна не согласился и подал на «Восточный» в суд, требуя отменить решение совета директоров.

После этого и. о. предправления банка был назначен зампред правления Александр Нестеренко: его назначение поддержали оба конфликтующих акционера, а Evison Holdings иск об отмене совета директоров 3 сентября отозвал. Правда, кипрская компания вновь подала иск, на этот раз с требованием провести внеочередное общее собрание акционеров банка, где будет решаться вопрос об избрании совета директоров. Собрание акционеров банка еще в августе было назначено на 17 октября.

В мае АКРА присвоило «Восточному» кредитный рейтинг B+ со «стабильным» прогнозом. Банк также рейтинговало агентство Fitch: в ноябре 2017 г. оно понизило рейтинг «Восточного» до преддефолтного уровня CCC, а в декабре банк отказался от рейтинга Fitch.

«Ведомости» ожидают комментариев представителей «Восточного», Baring Vostok и Аветисяна.

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