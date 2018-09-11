В банке «Восточный» вновь поменялся руководитель
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Ключевые акционеры «Восточного» достигли принципиальной договоренности о назначении и. о. предправления банка зампреда правления Александра Нестеренко, сообщил представитель банка.
Нестеренко работает в «Восточном» с 2009 г.: он курирует работу с VIP-клиентами. Решение о его назначении члены совета директоров банка приняли единогласно, говорится в пресс-релизе «Восточного». Вячеслав Арутюнян, который был врио предправления в течение недели, станет главным исполнительным директором. Назначением Нестеренко «Восточный» завершает формирование новой структуры менеджмента, указал банк.
С начала месяца руководитель банка менялся трижды. 3 сентября совет директоров решил прекратить полномочия Дмитрия Левина, который проработал в «Восточном» чуть больше года. Исполнять его обязанности должен был его заместитель Арутюнян.
Крупнейший акционер, кипрская Evison Holdings (контролируется одним из фондом Baring Vostok, ему принадлежит 51,6% банка), с назначением Арутюняна не согласился и подал на «Восточный» в суд. Evison потребовала отменить решение совета директоров 3 сентября.
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