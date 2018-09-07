Крупнейший акционер судится с банком «Восточный»

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Евгений Разумный / Ведомости

С банком «Восточный» решил судиться его крупнейший акционер. Кипрская Evison Holdings, которой принадлежит 51,6% банка, подала иск в Арбитражный суд Амурской области. Суд оставил иск без движения до 28 сентября.

Evison Holdings оспаривает назначение Вячеслава Арутюняна временно исполняющим обязанности предправления «Восточный», пояснил Baring Vostok Capital Partners Андрея Костяшкина (инвестиционный советник фондов Baring Vostok, один из которых контролирует Evison Holdings).