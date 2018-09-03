У банка «Восточный» вновь сменился руководитель

Дмитрий Левин, возглавлявший банк чуть более года, покинул его

Причины ухода Левина из «Восточного» банк в сообщении не раскрыл Евгений Разумный / Ведомости

Дмитрий Левин покинул должность председателя правления банка «Восточный». Временно исполнять обязанности Левина будет его заместитель Вячеслав Арутюнян, сообщил банк.

Причины ухода Левина из «Восточного» банк в сообщении не раскрыл, связаться с Левиным «Ведомостям» пока не удалось.

Левин проработал в «Восточном» чуть больше года. В июле 2017 г. он стал исполняющим директором банка, а с ноября – исполнял обязанности председателя правления. Официально Левин возглавил банк в январе 2018 г.

Левин с 1999 г. работал в банке «Русский стандарт», с 2001 г. – в должности председателя правления. В 2016-2017 гг. Левин занял пост исполнительного директора «РГС банка».

Арутюнян поблагодарил Левина за вклад в развитие бизнеса. Сам Арутюнян с 2015 г. был топ-менеджером «Юниаструм банка», а после его присоединения к «Восточному» – стал зампредправления объединенного банка. Он отвечает за блок корпоративно-инвестиционного и гарантийного бизнеса.

«Восточный» занимает 34 место в рэнкинге «Интерфакс ЦЭА», размер активов банка по итогам II квартала – 252,8 млрд руб. Основные акционеры объединенного банка – фонды под управлением Baring Vostok (51,62%) и Артем Аветисян (32,02%).

Представитель Baring Vostok отказался от комментариев.