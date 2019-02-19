Что ЦБ обнаружил в банке «Восточный», из-за которого арестован Майкл Калви
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Банк «Восточный», конфликт акционеров которого стал причиной ареста четырех сотрудников инвестиционного фонда Baring Vostok во главе с ее основателем Майклом Калви, еще летом мог быть подвергнут санации. Тогда ЦБ дал акционерам шанс спасти банк своими силами.
Но «спасательные работы» привели к тому, что в начале февраля по заявлению Шерзода Юсупова, партнера крупного акционера «Восточного» Артема Аветисяна, было возбуждено уголовное дело по факту хищения у банка 2,5 млрд рублей. Подозреваемыми по этому делу стали сотрудники Baring Vostok (этот фонд — крупнейший акционер «Восточного»), а также бывший предправления «Восточного» Алексей Кордичев и гендиректор «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров, все они были арестованы.
Что создало проблемы «Восточному»
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