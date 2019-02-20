Почему за Baring Vostok вступилось так много предпринимателей

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Baring Vostok Capital Partners – компания недели Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images

«Яндекс», Ozon, «Вкусвилл», «Тинькофф банк», Европейский медицинский центр, «Сладко», «СТС медиа», Avito – что объединяет эти и десятки других компаний? В них в разное время инвестировали фонды Baring Vostok Capital Partners (BVCP), ей обязаны успехом многие из них. Они помогли «Яндексу» стать отдельной компанией, потом прибыльной компанией и помогают «взрослеть» дальше – это отзыв Аркадия Воложа на сайте BVCP.

Это без преувеличения символ прямых инвестиций в Россию, старейшая и крупнейшая компания отрасли. Почти за четверть века работы в России BVCP вложила в 80 компаний $2,8 млрд. Но прямые инвестиции – штучное производство, в год фонды компании входят максимум в четыре проекта.