Банк «Восточный» перенес спорную допэмиссию
Срочной потребности в капитале у банка нет. Но Moody’s считает, что он занижает свои проблемы
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
«Восточный» планировал провести допэмиссию на 5 млрд руб. еще в начале 2018 г., но она не осуществлена до сих пор
Андрей Гордеев / Ведомости
Совет директоров банка «Восточный» в четверг, 21 марта, принял решение перенести дополнительную эмиссию акций на 5 млрд руб., рассказал «Ведомостям» член совета директоров банка и миноритарий банка Шерзод Юсупов.
Допэмиссия была запланирована на апрель. По словам Юсупова, решение о ее переносе было принято по инициативе представителя Evison Holding, через нее инвестфонды Baring Vostok и Russia Partners контролируют 51,6% акций банка. Инициатива действительно исходила от подконтрольной Baring Vostok компании, подтверждает человек, близкий к фонду. Эмиссия перенесена на три месяца, уточнил он.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}