Банк «Восточный» перенес спорную допэмиссию

Срочной потребности в капитале у банка нет. Но Moody’s считает, что он занижает свои проблемы

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













«Восточный» планировал провести допэмиссию на 5 млрд руб. еще в начале 2018 г., но она не осуществлена до сих пор Андрей Гордеев / Ведомости

Совет директоров банка «Восточный» в четверг, 21 марта, принял решение перенести дополнительную эмиссию акций на 5 млрд руб., рассказал «Ведомостям» член совета директоров банка и миноритарий банка Шерзод Юсупов.

Допэмиссия была запланирована на апрель. По словам Юсупова, решение о ее переносе было принято по инициативе представителя Evison Holding, через нее инвестфонды Baring Vostok и Russia Partners контролируют 51,6% акций банка. Инициатива действительно исходила от подконтрольной Baring Vostok компании, подтверждает человек, близкий к фонду. Эмиссия перенесена на три месяца, уточнил он.