Финансы / Банки

Банк «Восточный» перенес спорную допэмиссию

Срочной потребности в капитале у банка нет. Но Moody’s считает, что он занижает свои проблемы

Совет директоров банка «Восточный» в четверг, 21 марта, принял решение перенести дополнительную эмиссию акций на 5 млрд руб., рассказал «Ведомостям» член совета директоров банка и миноритарий банка Шерзод Юсупов.

Допэмиссия была запланирована на апрель. По словам Юсупова, решение о ее переносе было принято по инициативе представителя Evison Holding, через нее инвестфонды Baring Vostok и Russia Partners контролируют 51,6% акций банка. Инициатива действительно исходила от подконтрольной Baring Vostok компании, подтверждает человек, близкий к фонду. Эмиссия перенесена на три месяца, уточнил он.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике