Компания Аветисяна просит суд арестовать 10% акций «Восточного»

Евгений Разумный / Ведомости

Компания Артема Аветисяна «Финвижн холдингс» попросила суд арестовать 9,99% акций банка «Восточный», говорится в материалах Арбитражного суда Амурской области. Спорный пакет акций принадлежит кипрской Evison Holdings, через которую инвестфонды Baring Vostok и Russia Pertners контролируют 51,6% акций банка.

Арест почти 10% акций «Восточного» – не единственные обеспечительные меры, которые просит наложить компания Аветисяна: она также просит суд запретить «Восточному» принимать любые решения, связанные с размещением новых акций. Допэмиссия на 5 млрд руб. запланирована на апрель. Baring Vostok подтверждал свои обязательства перед Центробанком по выкупу допэмиссии (своей доли, а если потребуется, то и всей суммы) для докапитализации банка. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу «Финвижн».

Во вторник, 20 марта, «Финвижн» подала иск к Evison: она требует от кипрской компании исполнить колл-опцион и продать ей 9,99% акций банка за 750 млн руб. Этот пакет акций должен был быть передан еще в марте 2018 г., но Evison этого не сделала: представители компании отказывались получать уведомление об исполнении опциона, говорится в иске. В нем описано, как в течение трех дней «Финвижн» безуспешно пыталась вручить представителям Evison уведомление об исполнении опциона.

Именно с неисполнением колл-опциона связан акционерный конфликт в «Восточном» – между Аветисяном, его партнером Шерзодом Юсуповым (владеет 4,8% акций «Восточного») и Baring Vostok. Соглашение об опционе они заключили в 2016 г. перед объединением своих банков – «Юниаструма» и «Восточного».

Baring Vostok отказался выполнять свои обязательства по опциону, потому что непосредственно перед слиянием из «Юниаструм банка» были выведены активы, объяснял Калви на заседании суда. Юсупов говорил ТАСС, что соглашение было безусловным и никаких обязательств в нем прописано не было.

С корпоративным конфликтом связывает свое уголовное преследование сам Калви – он и еще три сотрудника Baring Vostok были арестованы в феврале: их обвиняют в хищении 2,5 млрд руб. из «Восточного».

Аветисян и Юсупов, по заявлению которого были арестованы сотрудники фонда, связь корпоративного конфликта и уголовного дела, отрицают.

«Наши оппоненты в коммерческом споре за контроль над банком «Восточный» любыми путями пытаются добиться полной остановки допэмиссии, которая была согласована с ЦБ в рамках плана оздоровления банка, – говорит представитель Baring Vostok. – Даже с учетом оспариваемого опциона дополнительная эмиссия при любой оценке лишает их контрольного пакета акций». Baring Vostok уведомил ЦБ о сроках выпуска акций и о готовности выкупить эмиссию, подчеркнул он.