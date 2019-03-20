Курьеры, факсы, DHL: как Артем Аветисян три дня Baring Vostok искал
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Люди Артема Аветисяна три дня обивали пороги компании Baring Vostok, но так и не смогли уведомить партнеров по банку «Восточный», что требуют исполнения опциона на выкуп 9,99% акций, говорится в иске компании Аветисяна «Финвижн холдингс» к кипрской Evison Holdings, подконтрольной фондам Baring Vostok и Russia Partners, с которым ознакомились «Ведомости». Представитель «Финвижн холдингс» подтвердил подлинность документа, поданного во вторник в Арбитражный суд Амурской области. В результате компания не смогла реализовать опцион, срок которого истекал 31 марта 2018 г.
Это стало одной из причин конфликта между Аветисяном и его партнером Шерзодом Юсуповым с одной стороны и Baring Vostok с другой. Именно с этим конфликтом основатель и управляющий партнер Baring Vostok Майкл Калви связывает свой резонансный арест и арест еще пятерых человек, среди которых сотрудники фонда. Юсупов написал заявление в Следственный комитет России (СКР) и Федеральную службу безопасности (ФСБ), по материалам которой все шестеро обвинены в хищении из «Восточного» 2,5 млрд руб.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}