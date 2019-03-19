Аветисян добивается увеличения доли в банке «Восточный»

Артем Аветисян требует от инвестфонда Baring Vostok исполнения колл-опциона на 9,99% акций банка Сергей Бобылев / фотохост-агентство ТАСС

Миноритарный акционер банка «Восточный» Артем Аветисян требует от инвестфонда Baring Vostok исполнения колл-опциона на 9,99% акций банка. Во вторник компания Аветисяна «Финвижн холдингс» подала иск к кипрской Evison Holdings, через которую фонды Baring Vostok и Russia Partners контролируют 51,6% акций «Восточного». Иск зарегистрирован в Арбитражном суде Амурской области, но пока не принят к производству.

Аветисян через «Финвижн холдингс» контролирует 32,02% акций «Восточного». Банк указан в качестве третьего лица по этому спору.

Evison Holdings не исполнила соглашение о колл-опционе, пояснили «Интерфаксу» в пресс-службе «Финвижн холдингс»: она должна была передать 9,99% акций «Восточного» до 30 марта 2018 г. Стоимость пакета не раскрывалась.

Именно с неисполнением этого соглашения связан корпоративный конфликт в банке «Восточный», говорил в интервью ТАСС еще один акционер банка (4,8%) – Шерзод Юсупов. Об опционе Юсупов и его партнер Аветисян договорились с Baring Vostok в 2016 г. перед объединением принадлежащих им банков – «Восточного» и «Юниаструм банка».

Инвестфонд отказался выполнять свои обязательства, потому что непосредственно перед слиянием из «Юниаструм банка» были выведены активы, говорил в суде Майкл Калви. Он и еще три сотрудника Baring Vostok сейчас находятся под арестом: по версии следствия, из-за действий обвиняемых «Восточный» лишился 2,5 млрд руб. – вместо долга он получил акции люксембургской IFTG по завышенной цене.

Калви связывал свое уголовное преследование с акционерным конфликтом, Юсупов и Аветисян это отрицали.

Калви также говорил в суде, что Аветисян и Юсупов подавали иск с требованием исполнить опцион в Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) при Торгово-промышленной палате, хотя партнеры договаривались решать любой спор в лондонском суде.

«Финвижн холдингс» подала иск против Evison в российский суд, потому что «решения Лондонского международного арбитражного суда в отношении предмета спора являются неисполнимыми в России», сообщила пресс-служба компании Аветисяна. При этом рассмотрение спора в МКАС заблокировано действиями Evison, добавила пресс-служба: кипрская компания инициировала спор о выборе юрисдикции.

Представитель Baring Vostok назвал иск «Финвижн холдингс» продолжением корпоративного спора в «Восточном».

«Финвижн холдингс» была первым резидентом отечественного офшора (специальный административный район, САР) на острове Русский в Приморском крае: в сентябре 2018 г. компания сменила юрисдикцию с кипрской на российскую. Это произошло после начала судебных процессов между «Финвижн холдингс» и Baring Vostok, говорил в суде Калви: «Очевидно, что они поменяли место жительства, чтобы избежать юрисдикции Лондонского арбитражного суда и кипрского суда» (цитата по «Интерфаксу»).