ЦБ соберет информацию о компьютерах и смартфонах для борьбы с отмыванием

Регулятор обязал банки анализировать устройства, с которых клиенты переводят деньги, еще в апреле 2018 г. Каждое устройство получает идентификатор. Например, если у разных клиентов совпадают номера устройств, банк относит их к клиентам с повышенным уровнем риска. Однако сейчас единой базы таких устройств нет. Проект по ее созданию летом пилотировался банками, но, по словам собеседника РБК, «без энтузиазма». Другой источник издания рассказал, что сейчас проект находится на рестарте.