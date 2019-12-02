ЦБ соберет информацию о компьютерах и смартфонах для борьбы с отмыванием
Регулятор обязал банки анализировать устройства, с которых клиенты переводят деньги, еще в апреле 2018 г. Каждое устройство получает идентификатор. Например, если у разных клиентов совпадают номера устройств, банк относит их к клиентам с повышенным уровнем риска. Однако сейчас единой базы таких устройств нет. Проект по ее созданию летом пилотировался банками, но, по словам собеседника РБК, «без энтузиазма». Другой источник издания рассказал, что сейчас проект находится на рестарте.
Оператором системы станет сам ЦБ. Он будет собирать информацию от банков, анализировать действия клиентов и присваивать им уровень риска – низкий, умеренный или высокий. Доступ к этой информации будет у всех банков, на ее основе они смогут контролировать операции клиентов.
Проект получил название «Сервис анализа технических устройств», его основная задача – протестировать технологию сбора и анализа отпечатков для противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, рассказала РБК управляющий директор ассоциации «Финтех» (АФТ) Татьяна Жаркова. В декабре на базе АФТ должна пройти встреча, посвященная новой системе.