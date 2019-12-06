СК сообщил о задержании предполагаемых убийц главы ингушского центра «Э»

36-летний Ибрагим Эльджаркиев и его 30-летний брат Абдулахмед были убиты 2 ноября в Москве на улице Академика Анохина в столичном районе Тропарево-Никулино. По информации следователей, неизвестный выстрелил в мужчин не менее 10 раз. СК завел уголовное дело об убийстве. Приоритетной версией следствие назвало заказное убийство, причиной которого называли конфликт Эльджаркиева с религиозным братством Батал-хаджи.