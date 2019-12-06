СК сообщил о задержании предполагаемых убийц главы ингушского центра «Э»
Сотрудники правоохранительных органов задержали шестерых человек, которые могут быть причастны к убийству в Москве начальника центра «Э» МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК). В операции помимо следователей участвовали сотрудники Федеральной службы безопасности, МВД и Росгвардии.
Ведомство уточняет, что фигуранты были задержаны 6 декабря в Москве и Ингушетии. Среди них предполагаемый лидер преступной группы Хасан Полонкоев. Процессуальный статус задержанных в ведомстве не уточнили.
36-летний Ибрагим Эльджаркиев и его 30-летний брат Абдулахмед были убиты 2 ноября в Москве на улице Академика Анохина в столичном районе Тропарево-Никулино. По информации следователей, неизвестный выстрелил в мужчин не менее 10 раз. СК завел уголовное дело об убийстве. Приоритетной версией следствие назвало заказное убийство, причиной которого называли конфликт Эльджаркиева с религиозным братством Батал-хаджи.
В январе на начальника центра «Э» было также совершено покушение – его автомобиль обстреляли. В сообщении СК уточняется, что это нападение совершила та же преступная группа, члены которой были задержаны 6 декабря.