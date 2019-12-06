Гендиректор «Уралкалия» попросил средства ФНБ на африканский проект

С таким предложением Осипов выступил на Национальном промышленном форуме РСПП 6 декабря. По его словам, возможность использовать средства ФНБ нужно в том числе и для создания совместных предприятий в других странах. «Это позволит нам выйти на новые рынки и увеличить долю на тех, где мы традиционно присутствовали, но теряем конкурентные преимущества по мере роста издержек в России», – приводит слова гендиректора представитель компании. В ВЭБ.РФ «Ведомостям» сообщили, что программа фабрики проектного финансирования не предполагает реализацию проектов за пределами России.