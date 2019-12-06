Гендиректор «Уралкалия» попросил средства ФНБ на африканский проект
Гендиректор «Уралкалия» Дмитрий Осипов предложил профинансировать строительство завода компании по производству карбамида и аммиака в Анголе из средств фонда национального благосостояния (ФНБ). Завод оценен в $1,2–1,3 млрд. Эти деньги компания планирует получить через фабрику проектного финансирования ВЭБ.РФ, сообщил «Ведомостям» представитель «Уралкалия».
С таким предложением Осипов выступил на Национальном промышленном форуме РСПП 6 декабря. По его словам, возможность использовать средства ФНБ нужно в том числе и для создания совместных предприятий в других странах. «Это позволит нам выйти на новые рынки и увеличить долю на тех, где мы традиционно присутствовали, но теряем конкурентные преимущества по мере роста издержек в России», – приводит слова гендиректора представитель компании. В ВЭБ.РФ «Ведомостям» сообщили, что программа фабрики проектного финансирования не предполагает реализацию проектов за пределами России.
«Уралхим» и ангольская Grupo Opaia договорились о строительстве завода на первом экономическом форуме «Россия – Африка», который прошел в октябре в Сочи. «Уралхим» будет отвечать за проектирование, строительство и продвижение продукции. Компания Opaia займется согласованием необходимых документов, поставкой газа и выбором площадки, рассказал представитель компании. Запуск завода запланирован на 2023 г. Его мощность составит свыше 1–1,2 млн т в год.
В ноябре министр транспорта Евгений Дитрих обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой предоставить РЖД 40 млрд руб. из ФНБ. Ранее «Почта России» просила выделить из фонда 39,8 млрд руб.