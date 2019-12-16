Путин подписал закон об отмене банковского роуминга в России

В конце 2017 г. Греф говорил, что Сбербанк в ближайшие годы не будет отменять комиссию за межрегиональные переводы. «Это большая часть наших доходов», – объяснял он. На сайте Сбербанка отмечается, что за межрегиональные переводы взимается комиссия в размере 1,5% при оформлении в офисе и 1% в мобильном приложении, на сайте и через банкоматы. При этом сумма комиссии не может превышать 1000 руб.