Путин подписал закон об отмене банковского роуминга в России
Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий отмену комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке. Закон был разработан правительством, он вступит в силу через шесть месяцев после опубликования.
В январе Центробанк, Минфин и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложили правительству запретить банкам устанавливать разные комиссии за переводы в другие регионы в одной кредитной организации. Такую необходимость они усмотрели, когда проанализировали рынок онлайн- и мобильных денежных переводов физических лиц. Заодно анализ показал, что Сбербанк – монополист на этом рынке с долей 94%.
Премьер Дмитрий Медведев в октябре назвал такую комиссию банковским роумингом и «межрегиональной дискриминацией». По его словам, кредитные организации нередко пытаются получить повышенное вознаграждение за стандартные процедуры. «Страна у нас большая, но с точки зрения такого рода электронных транзакций это абсолютно никакой разницы не имеет и никак не сказывается на затратах», – отмечал премьер. Президент Сбербанка Герман Греф пообещал начать работу по отмене комиссии за межрегиональные переводы в 2020 г.
В конце 2017 г. Греф говорил, что Сбербанк в ближайшие годы не будет отменять комиссию за межрегиональные переводы. «Это большая часть наших доходов», – объяснял он. На сайте Сбербанка отмечается, что за межрегиональные переводы взимается комиссия в размере 1,5% при оформлении в офисе и 1% в мобильном приложении, на сайте и через банкоматы. При этом сумма комиссии не может превышать 1000 руб.