Baring Vostok прокомментировал задержание бывшего топ-менеджера «Восточного»
Инвестфонд Baring Vostok не сомневается в невиновности бывшего управляющего директора по инвестициям банка «Восточный» Александра Цакунова, задержанного ранее по делу о хищении 2,5 млрд руб. у кредитной организации. «Цакунов – профессионал с безупречной репутацией, который долгое время работал в "Восточном" и сыграл большую роль в укреплении банка», – отметил представитель фонда. По мнению Baring Vostok, задержание Цакунова ничем не обосновано и является грубым злоупотреблением законом в коммерческих интересах.
О задержании Цакунова 19 декабря «Ведомостям» рассказал источник, знакомый с топ-менеджером. Цакунов задержан в соответствии со ст. 91 УПК по подозрению в хищении, сейчас его допрашивают следователи, утверждал собеседник, знакомый с ходом следствия. Вопрос об избрании задержанному меры пресечения будет рассматриваться судом в пятницу, 20 декабря, уточнил один из собеседников.
Цакунов стал седьмым фигурантом дела. Он работал в банке «Восточный экспресс» еще до того, как банк переименовали в «Восточный» и объединили с «Юниаструмом» в 2016 г. С середины августа Цакунов работает в банке «Открытие». «Мы знаем о ситуации с нашим сотрудником Александром Цакуновым. Со своей стороны считаем необходимым подчеркнуть: к его работе в банке "Открытие" предмет расследования не имеет никакого отношения», – заявил «Ведомостям» представитель «Открытия».
Дело о хищении у «Восточного» 2,5 млрд руб. было возбуждено в феврале на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова. По утверждению Юсупова, в 2017 г. его ввели в заблуждение для голосования за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 млрд руб. между банком и Первым коллекторским бюро в 2015 г. По делу проходит основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви и еще пять человек. Всем им предъявлено обвинение в хищении. Калви отрицает вину.