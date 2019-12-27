Россельхозбанк первым из российских банков разместил вечные бонды в евро
Россельхозбанк 26 декабря разместил выпуск бессрочных субординированных облигаций на 150 млн евро, говорится в пресс-релизе кредитной организации. Номинал одной облигации – 150 000 евро. Выпуск прошел по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
Ранее банк размещал вечные бонды в долларах и рублях. Данный выпуск в евро стал первым на рынке, следует из сообщения Россельхозбанка.
По бумагам предусмотрен колл-опцион с исполнением через 5,5 года с даты размещения. Затем, через такой же срок, может быть пересмотрена ставка купона. Изначально она установлена на уровне 5% годовых.
Для Россельхозбанка как опорного банка агропромышленного комплекса важно, что привлечение более 10 млрд руб. в основной капитал позволит направить в отрасль около 100 млрд руб., заявил первый зампредседателя правления банка Кирилл Левин.
В декабре прошлого года Россельхозбанк объявил о планах разместить два выпуска вечных субордов по $50 млн с колл-опционами через каждые 10 лет. Облигации предназначались для квалифицированных инвесторов – частного капитала и vip-клиентов, банк ориентировался на доходность 9% годовых. В результате первый выпуск банк продал с небольшой переподпиской, но размещение второго было перенесено на неопределенный срок.