Россельхозбанк первым из российских банков разместил вечные бонды в евро

В декабре прошлого года Россельхозбанк объявил о планах разместить два выпуска вечных субордов по $50 млн с колл-опционами через каждые 10 лет. Облигации предназначались для квалифицированных инвесторов – частного капитала и vip-клиентов, банк ориентировался на доходность 9% годовых. В результате первый выпуск банк продал с небольшой переподпиской, но размещение второго было перенесено на неопределенный срок.