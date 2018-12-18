Россельхозбанк с трудом занимает даже под 9% годовых в валюте
Он смог продать лишь один из двух выпусков вечных субордов на $50 млн. Размещение второго перенесено
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Один выпуск на $50 млн банк продал с небольшой переподпиской, но размещение второго перенес на неопределенный срок
Максим Стулов / Ведомости
О планах разместить два выпуска вечных субордов по $50 млн с колл-опционами через каждые 10 лет Россельхозбанк (РСХБ) сообщил в ноябре. Облигации предназначались для квалифицированных инвесторов – частного капитала и вип-клиентов, банк ориентировался на доходность 9% годовых.
Один выпуск на $50 млн банк продал с небольшой переподпиской, но размещение второго перенес на неопределенный срок.
Первый выпуск банк разместил, как и хотел (технически сделка прошла в понедельник, 17 декабря), с купоном 9%. Суборды были проданы с переподпиской – банк получил подтвержденные заявки на $55 млн, сообщил «Ведомостям» зампред РСХБ Кирилл Левин.
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