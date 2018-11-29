Россельхозбанк разместит вечные облигации под 9% годовых среди своих
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Россельхозбанк сообщил, что в декабре собирается разместить по закрытой подписке два выпуска бессрочных субординированных евробондов по $50 млн.
Ориентир доходности – 9%, выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов – частного капитала и вип-клиентов, рассказал «Ведомостям» человек, знакомый с условиями размещения банка, и подтвердил инвестбанкир, получивший уведомление об открытии книги заявок. Принимать заявки банк будет до 11 декабря, а техническая часть размещения назначена на 17 и 18 декабря. Колл-опционы предусмотрены через каждые десять лет. Организатор размещения – «Сбербанк CIB».
Россельхозбанк уже выпускал субординированные облигации в этом году. В апреле он привлек 15 млрд руб., тоже под 9%, а в прошлый четверг, 22 ноября, разместил облигации еще на 5 млрд руб. с купоном 10,1%. В ноябре ЦБ зарегистрировал 30 выпусков вечных субординированных бондов банка на 90 млрд руб. и еще 10 выпусков на $500 млн.
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