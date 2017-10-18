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Эмма Терченко
Банки
Статья опубликована в № 4431 от 18.10.2017 под заголовком: Прощание с Европой

РСХБ встретит 2019 год фактически без долгов по евробондам

К концу следующего года они сократятся до $500 млн

С начала 2014 г. Россельхозбанк (РСХБ) снизил объем внешних займов с $10,3 млрд до $4,1 млрд, а к концу 2018 г. их общая величина должна сократиться до $500 млн, рассказал «Ведомостям» представитель банка. Погашение валютного долга идет в основном за счет привлечения средств населения и юрлиц, объяснил он: «Только за девять месяцев текущего года прирост средств клиентов составил 322 млрд руб. (по РСБУ)». На 1 октября объем клиентских средств в банке составил 1,88 трлн руб. по РСБУ, сообщил банк во вторник.

Заменить к 2017 г. больше половины внешнего долга внутренним предправления РСХБ Дмитрий Патрушев пообещал президенту Владимиру Путину еще в июне 2016 г.: на тот момент банк был под санкциями уже два года. Тогда Патрушев рассчитывал сделать это за счет притока средств клиентов. Среди госбанков у РСХБ самые привлекательные ставки вкладов, следует из информации на портале Banki.ru.

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