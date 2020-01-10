ЦБ отозвал лицензию у Нэклис-банка Натальи Касперской

Центробанк отозвал лицензию у Нэклис-банка, который занимал 251-е место в банковской системе России, сообщается на сайте регулятора. Банк полностью утратил собственные средства из-за «доформирования резервов по ряду активов» и проводил операции, имеющие признаки вывода активов, говорится в сообщении. При этом на балансе Нэклис-банка образовался портфель потенциально невозвратных ссуд физических лиц на общую сумму более 1,3 млрд руб.