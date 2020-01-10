ЦБ отозвал лицензию у Нэклис-банка Натальи Касперской
Центробанк отозвал лицензию у Нэклис-банка, который занимал 251-е место в банковской системе России, сообщается на сайте регулятора. Банк полностью утратил собственные средства из-за «доформирования резервов по ряду активов» и проводил операции, имеющие признаки вывода активов, говорится в сообщении. При этом на балансе Нэклис-банка образовался портфель потенциально невозвратных ссуд физических лиц на общую сумму более 1,3 млрд руб.
Кроме того, Нэклис-банк нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты ЦБ. Регулятор направил информацию об операциях банка с признаками преступлений в правоохранительные органы.
Выплаты вкладчикам начнутся 24 января, пояснили в ЦБ.
По данным ЦБ, 64% долей Нэклис-банка принадлежит офшору Organat Financial limited, которым владеет предприниматель, гендиректор InfoWatch Наталья Касперская. Еще 4,57% принадлежат ООО «Лорэнс-стар», остальное – физическим лицам.
В феврале 2018 г. Касперская говорила «Ведомостям», что стала его владелицей «не по своему желанию». Ей пришлось конвертировать субординированные депозиты в доли банка – «иначе не факт, что банк смог бы вернуть деньги».