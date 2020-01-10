Суд продлил до середины февраля арест трем фигурантам дела Baring Vostok

Следствие по делу завершено. Ранее фигуранты дела обвинялись в мошенничестве, затем следствие переквалифицировало обвинение на растрату, совершенную группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). Максимальное наказание по этой части статьи о растрате такое же, как и по статье о мошенничестве, – лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб.