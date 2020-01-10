Финансы

Суд продлил до середины февраля арест трем фигурантам дела Baring Vostok

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Басманный суд Москвы продлил до 13 февраля срок арест троим фигурантам дела основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемым в растрате, сообщает ТАСС.

Речь идет о партнере фонда Вагане Абгаряне, директоре по инвестициям Baring Vostok Иване Зюзине и директоре Первого коллекторского бюро Максиме Владимировом.

Защита заявила об изменении обстоятельств дела Baring Vostok

Преступление «переехало» с февраля 2017 года на декабрь 2015 года, когда был выдан спорный кредит
Финансы

Накануне, 9 января, суд продлил домашний арест партнеру фонда Baring Vostok Филиппу Дельпалю, экс-директору банка «Восточный» Алексею Кордичеву и бывшему директору банка по инвестициям Александру Цакунову.

Следствие по делу завершено. Ранее фигуранты дела обвинялись в мошенничестве, затем следствие переквалифицировало обвинение на растрату, совершенную группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). Максимальное наказание по этой части статьи о растрате такое же, как и по статье о мошенничестве, – лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб. 

Фигурантам вменяется растрата 2,5 млрд руб. «Восточного» путем выдачи банком невозвратного кредита Первому коллекторскому бюро в декабре 2015 г. Обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами дела.

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